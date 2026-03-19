România a avut cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE, în trimestrul patru

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2%, în trimestrul patru din 2025, nemodificată față de precedentele trei luni și în scădere de la 2,3% în perioada similară din 2024, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În trimestrul patru din 2025, cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele erau în România (0,6%), Polonia (0,7%) și Bulgaria (0,8%), Spania și Finlanda (ambele cu 0,9%), în timp ce statele membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante au fost Țările de Jos (3,9%), Belgia (3,5%), Malta (3,3%), Germania, Austria și Cipru (toate cu 2,8%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,2% în trimestrul patru din 2025, în creștere de la 2,1% în precedentele trei luni și de la 2,5% în perioada similară din 2024.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2024, rata locurilor de muncă vacante a crescut în șase state membre, a rămas stabilă în șapte și a scăzut în 14 de țări membre. Cele mai mari creșteri au fost în Lituania (0,3 puncte procentuale – pp) și Malta (0,4 pp), cel mai semnificativ declin fiind în Austria (minus 0,8 pp), Belgia (minus 0,6%), Finlanda (minus 0,5 pp), Germania (minus 0,4 pp) și Letonia (minus 0,3 pp).

În ceea ce privește România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul IV 2025 a fost de 28.400, în scădere cu 3.300 față de trimestrul anterior și cu 5.900 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,55%, în scădere cu 0,07 puncte procentuale față de trimestrul precedent și cu 0,12 puncte procentuale față de trimestrul IV 2024.