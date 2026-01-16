România a înregistrat o scădere de 0,7% a consumului final de energie electrică, în primele 11 luni din 2025 (INS)

Consumul final de energie electrică a scăzut în România cu 0,7%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, resursele de energie primară au crescut cu 4,2 %, iar cele de energie electrică s-au majorat cu 5% raportat la același interval din 2024.

Datele INS relevă faptul că principalele resurse de energie primară au totalizat 31,014 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,237 milioane tep, de la un an la altul.

În același timp, producția internă a însumat 15,088 milioane tep, în scădere cu 2,5%, iar importul a fost de 15,926 milioane tep, în creștere cu 11,4%.

Conform statisticii oficiale, în perioadă analizată, resursele de energie electrică au fost de 63,236 miliarde kWh, în creștere cu 3,036 miliarde.

În acest context, producția din termocentrale s-a situat la 15,561 miliarde kWh, în scădere 1,1% față de primele 11 luni din 2024, în timp ce producția din hidrocentrale a fost de 11,001 miliarde kWh, cu 18% sub nivelul intervalului de referință.

De asemenea, producția de energie din centralele nuclearo-electrice a crescut cu 1,3%, până la 10,024 miliarde kWh.

Totodată, producția din centralele electrice eoliene s-a diminuat cu 209,5 milioane kWh, până la 5,403 miliarde kWh, iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice s-a majorat la 4,438 miliarde kWh.

Consumul final de energie electrică, în primele 11 luni ale anului anterior, a fost de 45,652 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic față de aceeași perioadă din 2024, consumul final de energie electrică în economie și iluminatul public au scăzut cu 1,1%, fiecare, în timp ce consumul populației a crescut cu 0,4%.

În ceea ce privește exportul de energie electrică, acesta a fost de 13,091 miliarde kWh, în creștere cu 3,231 miliarde kWh, iar la consumul propriu tehnologic în rețele și stații s-a înregistrat un salt de 139,7 milioane kWh, până la 4,492 miliarde kWh.