România a înregistrat progrese semnificative la politicile de mediu, în acord cu standardele OCDE

România a înregistrat progrese semnificative în acord cu instrumentele legale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind politicile de mediu, informează vineri Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în contextul lucrărilor Comitetului OCDE pentru Politici de Mediu (EPOC), organizate recent.

Potrivit unui comunicat al MMAP, delegația României a fost reprezentată la acest eveniment de Alexandru Avram, secretar general în cadrul MMAP, Luca Niculescu – coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan – comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, alături de experți din Ministerul Mediului și din Garda de Mediu.

‘Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătățirea arhitecturii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat și eficient în domeniul protecției mediului. În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente și că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătățire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE’, a punctat secretarul general în MMAP Alexandru Avram.

Potrivit ministerului de resort, discuțiile purtate cu reprezentanții statelor-membre au fost ghidate de raportul elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul politicilor de mediu.

În intervențiile susținute, au fost evidențiate progresele semnificative pentru alinierea României la instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, mai ales în următoarele domenii: adoptarea unui cadru normativ integrat privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, Programul Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România, îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu, protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României, integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, precum și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.