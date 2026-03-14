România a integrat cu succes legislația europeană privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală

România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat, de-a lungul timpului, mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturilor consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana-Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, la un eveniment de specialitate.

InfoCons marchează Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor și Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale printr-un eveniment organizat, vineri, la Curtea de Apel București.

‘România a integrat cu succes legislația europeană în actele normative și am derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte în diferite colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiuni ce privesc protecția consumatorului și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030. Cu siguranță că vom urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecția și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitate a bazelor de date și să luăm în considerare tehnologii de tip inteligența artificială, utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață’, a spus consiliera guvernamentală.

La evenimentul dedicat celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor și Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, InfoCons, sub egida Federației Asociațiilor de Consumatori, a decernat premii și diplome de excelență ‘De Încredere’ instituțiilor, organizațiilor și reprezentanților diferitelor domenii de activitate care contribuie la consolidarea unui climat de încredere și responsabilitate în societate.

Manifestarea și-a propus să evidențieze importanța protecției consumatorilor și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și rolul acestora în consolidarea unui climat socio-economic bazat pe transparență, responsabilitate și încredere.

InfoCons a pregătit și o Strategie de Protecție a Consumatorilor și a Proprietății Intelectuale, din perspectiva creșterii gradului de încredere al populației în toate domeniile sectoriale strategice pentru creșterea calității vieții și a climatului socio-economic din România. Strategia, care va fi făcută publică duminică, de Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor – 15 martie, este realizată în concordanță cu principiile promovate la nivel internațional de Consumers International și de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO / OMPI) pentru anul 2026.

În cadrul evenimentului a avut loc vernisajul Expoziției ‘OMUL Constantin Brâncuși’, cu UNICA replică a Coloanei fără Sfârșit, organizată la 150 de ani de la nașterea marelui artist, în contextul declarării anului 2026 drept ‘Anul Constantin Brâncuși’.

InfoCons reafirmă importanța consolidării încrederii între instituții, mediul economic și societate, precum și necesitatea promovării unor standarde ridicate de responsabilitate, integritate și respect față de consumatori și față de drepturile de proprietate intelectuală.