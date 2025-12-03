România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu și mai adaptat transformărilor economice majore

Sistemul actual de impozitare a muncii prezintă vulnerabilități structurale semnificative, iar transformările economice majore au un impact profund asupra pieței forței de muncă, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Confederația Patronală Concordia.

Studiul ‘Impozitarea muncii în România’ evaluează provocările economice, demografice și administrative care influențează fiscalitatea muncii și identifică direcții concrete de modernizare a sistemului într-un mod echilibrat și sustenabil, menționează sursa citată.

Conform datelor analizate de Deloitte, România a înregistrat în 2024 un deficit bugetar de 9,3% din PIB, unul dintre cele mai mari din UE, iar rata de ocupare (20-54 ani) este 69,5%, semnificativ sub media UE de 75,8%.

‘Aproximativ 20% din populația rezidentă a României se află în străinătate, ceea ce reduce baza de contribuabili’, menționează cercetarea.

Reprezentanții Concordia atrag atenția că România are una dintre cele mai mari poveri fiscale efective pentru angajați din regiune, de 41,5%, în ciuda cotei unice.

‘Nivelul competențelor digitale rămâne foarte scăzut: doar 27,7% dintre români au competențe digitale de bază (media UE: 55%) – afectând și capacitatea de colectare fiscală. Aceste realități structurale, coroborate cu digitalizarea lentă a administrației fiscale și cu disparitățile mari între regimurile de taxare aplicate diferitelor tipuri de venit, creează un sistem puțin competitiv, greu de administrat și insuficient adaptat transformărilor economice (tranziția verde, îmbătrânirea populației, migrația masivă)’, se mai precizează în document.

În concluzie, autorii studiului susțin că România are nevoie de ‘o reformă pragmatică, nu de schimbări bruște de taxe și de o arhitectură fiscală coerentă, stabilă și echitabilă – fără creșteri de taxe pe muncă, care ar afecta ocuparea, competitivitatea și piața muncii, deja vulnerabile în fața șocurilor externe actuale.’

