România, în continuare pe primul loc în UE în funcție de numărul deceselor cauzate de accidente rutiere

Aproximativ 19.400 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană anul trecut, o scădere de 3%, sau 580 de vieți mai puține pierdute, în comparație cu 2024.

Cele mai sigure țări în ceea ce privește siguranța rutieră au fost Suedia și Danemarca, cu rate scăzute de mortalitate de 20 și, respectiv, 23 de decese la un milion de locuitori, în timp ce România (68 decese la un milion de locuitori), Bulgaria (71) și Croația (67) au încă cele mai ridicate rate ale mortalității comparativ cu media din UE (43 decese la un milion de locuitori), arată datele preliminare publicate miercuri de Comisia Europeană.

Având în vedere creșterea numărului de vehicule pe drumurile din UE și a numărului de kilometri parcurși, scăderea numărului deceselor cauzate de accidente rutiere este o realizare semnificativă. Cu toate acestea, datele preliminare subliniază, de asemenea, necesitatea unor eforturi susținute la toate nivelurile, deoarece majoritatea statelor membre nu sunt încă pe cale să îndeplinească obiectivul UE de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, a informat Executivul comunitar.

Progresele în materie de siguranță rutieră variază foarte mult de la o țară la alta. Între 2024 și 2025, s-au înregistrat scăderi remarcabile în Estonia (minus 38%) și Grecia (minus 22%). Pe baza acestor date preliminare și uneori parțiale, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia și România sunt în prezent pe cale să îndeplinească obiectivul de reducere cu 50% a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030.

În pofida acestor progrese, România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității din UE, alături de Bulgaria și Croația. Suedia și Danemarca au avut cele mai sigure drumuri în 2025, la fel ca în anii precedenți, a apreciat Executivul comunitar.

Pentru fiecare deces, se estimează că cinci persoane sunt grav rănite. Aceasta înseamnă că aproximativ 100.000 de persoane din întreaga UE suferă vătămări grave în accidente rutiere în fiecare an.

Datele disponibile pentru 2024 arată că drumurile rurale continuă să fie cele mai periculoase, 53% dintre decesele în accidente rutiere având loc în aceste zone, comparativ cu 38% în zonele urbane și 8% pe autostrăzi.

În zonele urbane, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și utilizatori de vehicule motorizate cu două roți și de dispozitive de mobilitate personală) reprezintă 70% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere. Decesele în zonele urbane apar într-o proporție covârșitoare atunci când un accident implică mașini și camioane.

În general, bărbații (77%) depășesc cu mult numărul femeilor (23%) în decesele rutiere.

O preocupare din ce în ce mai mare este ponderea disproporționat de mare a tinerilor (18-24 de ani) și a persoanelor în vârstă (cu vârsta de peste 65 de ani) în decesele cauzate de accidente rutiere – în special în rândul persoanelor care merg pe jos și pe biciclete.

Șoferii și pasagerii au reprezentat 44% din totalul deceselor, în timp ce utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți (motociclete și motorete) au reprezentat 21%, pietonii 18% și bicicliștii 9%. Deși dispozitivele de mobilitate personală reprezintă doar 1% din total, numărul deceselor care implică astfel de dispozitive (în principal trotinete electrice) a crescut semnificativ între 2021 și 2024.

În 2018, UE și-a stabilit un obiectiv de reducere cu 50% a numărului de decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, urmărind în același timp să ajungă la zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050 (‘Viziunea zero’). Comisia a publicat un raport privind punerea în aplicare a cadrului de politică al UE privind siguranța rutieră la jumătatea perioadei, în 2026. Raportul confirmă faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea numărului de decese cauzate de accidente rutiere, dar ritmul actual este încă insuficient.

Siguranța rutieră este o responsabilitate comună a UE și a statelor membre. În timp ce autoritățile naționale și locale desfășoară cea mai mare parte a activității de zi cu zi, UE contribuie cu norme de siguranță pentru infrastructură și vehicule, precum și pentru testarea autovehiculelor și acordarea de licențe, coordonează cooperarea transfrontalieră dintre autorități și eforturile de schimb de bune practici și finanțează proiecte în domeniul siguranței rutiere. Inițiativele recente la nivelul UE includ cerințe actualizate privind permisele de conducere și o mai bună aplicare transfrontalieră a normelor de circulație rutieră, precum și o propunere de îmbunătățire a inspecției tehnice a vehiculelor.