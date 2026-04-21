România, în criză politică. PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, însă acesta rămâne prim-ministru

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat ‘Momentul adevărului’, organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democrați și-au exercitat votul pe întrebarea propusă de conducerea PSD: ‘Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?’.

Votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat la referendumul intern: 97,7% ‘pentru’ retragerea sprijinului politic, iar 2,3% – ‘împotrivă”.

‘Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (…) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare, vom acționa. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament și drept urmare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ține cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună’, a declarat liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, după votul la referendumul intern.

După o ședință internă la Partidul Național Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat, la rândul său, că va continua să își exercite mandatul.

El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic ‘complet greșită și total iresponsabilă’, menționând că va asigura guvernarea.

‘Decizia PSD este complet greșită și total iresponsabilă față de România, nu față de o persoană’, a afirmat Bolojan. ‘În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată’, a transmis Bolojan. ‘Voi continua să îmi exercit mandatul de premier’, a punctat el.

Și liderul Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, și-a exprimat, luni seara, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și a anunțat că nu va ieși de la guvernare, iar miniștrii USR vor continua să meargă la muncă.

‘Am avut astăzi o întâlnire informală cu președinții de filiale din toată țara, cu Biroul Național, cu miniștrii și am discutat despre această situație. Vrem să îi asigurăm pe toți românii care își doresc să continuăm curățenia (…) că noi nu dezertăm, miniștrii mâine vor fi la muncă, vor continua munca lor pentru reforme, munca lor pentru ca banii din PNRR să fie absorbiți. (…) USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă și vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continue’, a declarat Dominic Fritz.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a postat un mesaj în limba maghiară pe pagina sa de Facebook, în care subliniază că, după decizia PSD, ‘acordul coaliției și-a pierdut valabilitatea’.

De asemenea, într-un interviu la Digi 24, Kelemen Hunor a precizat că UDMR nu are ‘niciun motiv’ să se retragă din Guvern.

‘Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat guvernarea în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru țara noastră, într-un moment extrem de dificil. Știam cu toții în ce situație ne aflăm anul trecut în iunie. (…) Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme. Nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din Guvern. (…) Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie – pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaboreze în continuare – cine să fie premierul. Indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. (…) Cei doi sunt în situația de a propune premieri. Deci nu prea se acceptă așa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă așa ceva, este sfârșitul acelui partid. Indiferent de cine vorbim’, a explicat Kelemen Hunor.

‘Probabil că vom intra în turbulențe politice’, a declarat, luni dimineața, înainte de referendumul intern organizat de PSD, președintele Nicușor Dan. ‘Însă există consens pe PNRR. (…) Avem consens că toată legile, actele normative care mai sunt necesare a fi date pentru PNRR să treacă, astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program. Al doilea lucru: există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară’, a susținut șeful statului.

Nicușor Dan a opinat că scenariul unei moțiuni de cenzură nu este unul foarte apropiat. ‘Nu știu să estimez. Nu este ceva care să fie la mine. Dacă mă întrebați pe mine, nu cred că suntem foarte aproape de o moțiune de cenzură’, a precizat șeful statului.

Președintele a făcut un apel la ‘calm, echilibru și luciditate’ pentru toate părțile implicate, astfel încât să poată fi găsită o soluție pentru actualul context politic.