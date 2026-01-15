România își modernizează infrastructura energetică și se pregătește pentru un viitor ‘verde’

România își modernizează infrastructura energetică, își eficientizează clădirile și se pregătește pentru un viitor ‘verde’, iar rezultatul acestui lucru nu se reflectă doar în scăderea consumului de energie și a emisiilor de carbon, ci și în transformarea mentalităților, în adoptarea unui stil de viață modern, responsabil energetic, se arată într-o analiză de specialitate publicată joi.

‘România face pași tot mai hotărâți către un viitor sustenabil în sectorul clădirilor, iar parcursul ei se conturează prin interacțiunea a trei factori esențiali: investițiile majore ale sectorului public și privat, inovația tehnologică și implicarea activă a cetățenilor. Experiența ultimilor ani ne oferă numeroase modele de bune practici și ne demonstrează că evoluția spre neutralitatea climatică este posibilă (…) Schimbările sunt vizibile. De la școli modernizate la standard nZEB (clădiri cu un consum de energie aproape zero) și blocuri reabilitate termic, la primul ‘sat inteligent’ din România, adunăm tot mai multe exemple concrete de transformare sustenabilă (…) Prin mobilizarea fondurilor europene și naționale, implicarea societății civile și a mediului privat și prin participarea tot mai activă a cetățenilor și comunităților, România își modernizează infrastructura energetică, își eficientizează clădirile și se pregătește pentru un viitor verde. Iar rezultatul acestor eforturi nu se reflectă doar în scăderea consumului de energie și a emisiilor de carbon, ci și în transformarea mentalităților, în adoptarea unui stil de viață modern, responsabil energetic’, susțin specialiștii Energy Policy Group (EPG).

De altfel, sondajele realizate în cadrul proiectului România Eficientă, în perioada 2019 – 2024, arată o creștere semnificativă a interesului românilor pentru eficiență energetică, o mai bună înțelegere a beneficiilor și o im plicare tot mai mare în adoptarea măsurilor tehnice și de comportament necesare.

Astfel, dacă în 2019, jumătate dintre respondenți aveau dificultăți în a înțelege conceptul de ‘eficiență energetică’, iar doar 25% declarau că fac economie la consumul de energie, în 2024 comportamentele responsabile devin majoritare: 71% sting lumina când părăsesc încăperea, 59% opresc televizorul când nu este folosit, în timp ce 41% scot aparatele din priză după utilizare.

De asemenea, în timp ce, în 2019, reducerea costurilor ocupa primul loc în lista beneficiilor eficienței energetice (49%), începând cu anul 2022, sănătatea și confortul au devenit avantajele majore, atingând împreună ponderi cuprinse între 31% și 37% (reducerea cheltuielilor obținând între 19% și 21%).

‘Instrumente de finanțare și programe europene și naționale facilitează accesul cetățenilor, companiilor și autorităților locale la soluții moderne de reabilitare energetică a clădirilor și producere a energiei din surse verzi, regenerabile. De asemenea, sunt alocate fonduri consistente pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor de termoficare, în paralel cu investițiile în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice’, menționează experții.

Potrivit sursei citate, 13 orașe din România participă deja în cadrul a două inițiative complementare dedicate tranziției către neutralitate climatică, dintre care trei (Cluj-Napoca, București – Sectorul 2, și Suceava) fac parte din Misiunea Europeană ‘100 de orașe inteligente și neutre climatic’, iar celelalte zece au fost selectate în M100, inițiativa națională ‘oglindă’ a Misiunii Europene, menită să extindă modelul european la nivel național.

‘Aceste orașe beneficiază de consultanță intensivă pentru a dezvolta Climate City Contracts adaptate la specificul local, precum și acces la finanțare pentru proiecte de energie verde, mobilitate inteligentă, economie circulară și îmbunătățirea guvernanței ecologice’, se precizează în analiza de specialitate.

România Eficientă este un proiect privat de anvergură națională, realizat de Energy Policy Group (EPG) în parteneriat și cu finanțarea OMV Petrom. Proiectul a demarat în vara anului 2019 și constă în derularea unui program național de promovare a eficienței energetice.

Asociația Energy Policy Group este un think-tank independent și non-profit, specializat în politici de energie și climă, analiză de piață și strategie energetică, fondat în anul 2014.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep, în 2023. Grupul

este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.