România rămâne printre cele mai riscante piețe de mașini rulate din Europa

România ocupă locul 20 din 23 de piețe europene analizate în Indexul de transparență 2026, care clasifică piețele de mașini rulate din Europa în funcție de riscurile la care se expun cumpărătorii, deși a urcat două poziții față de anul trecut, potrivit unei analize realizate de compania carVertical, specializată în date auto.

Peste jumătate dintre mașinile rulate verificate în România aveau daune înregistrate în istoric, iar ponderea vehiculelor cu kilometraj modificat a crescut, chiar dacă numărul mediu de kilometri dați înapoi a scăzut.

‘În România, numărul mediu de kilometri cu care a fost dat înapoi odometrul a scăzut anul acesta la 85.779 km, cu 9,8 % mai puțin față de cei 95.122 km de anul trecut. În același timp, tot mai multe vehicule au odometrul modificat. Ponderea acestora a crescut de la 7,5 % la 8,3 %, deși numărul de kilometri dați înapoi a scăzut, în medie’, se arată în comunicat.

Potrivit studiului, 58,5% dintre mașinile verificate în România în perioada analizată aveau daune înregistrate în istoric, comparativ cu 58,2% în anul precedent. Valoarea medie a daunelor a rămas relativ constantă, la 3.291 de euro.

‘Șoferii încă nu au suficiente informații despre cât îi poate costa, în realitate, frauda care implică odometrul. Kilometrajul dat înapoi induce cumpărătorul în eroare și mărește direct prețul plătit pentru o mașină care valorează mai puțin decât sugerează anunțul. Același lucru este valabil și în cazul daunelor. Ponderea vehiculelor avariate și amploarea daunelor indică nivelul real de siguranță al unei mașini. Accesul la aceste date ține atât de costuri, cât și de siguranța fizică a celor care conduc zilnic aceste mașini’, a declarat Ramunas Pletkus, expert în date la carVertical, în comunicatul citat.

În ceea ce privește mașinile aduse din străinătate, acestea au reprezentat 59,6% dintre vehiculele verificate în România în 2026, față de 60,7% în anul precedent, însă proporția rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa.

Totodată, vârsta medie a mașinilor verificate a crescut de la 10,2 ani la 10,3 ani.

Potrivit analizei, Regatul Unit își păstrează prima poziție în indexul de anul acesta: doar 2,4 % dintre mașinile verificate provin din străinătate, iar 4 % au odometrul alterat. Germania ocupă locul 2, iar Elveția locul 3. Clasamentul primelor 5 piețe este completat de Finlanda, pe locul 4, și Franța, pe locul 5.

‘Țările aflate în fruntea clasamentului au câteva caracteristici comune: depind mai puțin de importuri, au economii mai puternice, iar instituțiile lor facilitează accesul cumpărătorilor la date despre vehicule. Această combinație le menține în primele poziții an de an’, afirmă Pletkus.

Studiul arată că piețele din Europa de Est rămân cele mai riscante. România se află în ultima treime a clasamentului alături de Ungaria și Serbia, în timp ce Ucraina, Bulgaria și Letonia ocupă ultimele trei poziții.

Potrivit carVertical, piețele din Europa de Est sunt afectate de dependența ridicată de importuri și de proporția mare a vehiculelor cu kilometraj modificat sau cu daune înregistrate în istoric.

Una dintre principalele probleme este accesul limitat la informațiile despre mașinile importate. Datele despre istoricul vehiculelor rămân adesea în registre naționale sau private și nu sunt disponibile cumpărătorilor din țările în care acestea ajung ulterior.

‘Schimbul de date între țări rămâne una dintre cele mai mari probleme ale acestor piețe. Șoferii din Europa de Est nu pot accesa adesea informații de bază despre mașinile importate din Germania, Belgia, Italia sau alte țări vest-europene, deoarece datele rămân în registre naționale sau private și nu însoțesc vehiculul peste graniță. Cele mai afectate sunt țările care depind în mare măsură de exporturile de mașini, iar Indexul de transparență arată clar că prețul îl plătesc cumpărătorii din Europa de Est’, a adăugat expertul carVertical.

Indexul de transparență realizat de carVertical analizează rapoartele de istoric ale vehiculelor cumpărate de clienții companiei în perioada septembrie 2025 – august 2026. Clasamentul se bazează pe șase indicatori: ponderea mașinilor cu odometrul modificat, numărul mediu de kilometri dați înapoi, procentul vehiculelor avariate, valoarea medie a daunelor, ponderea mașinilor rulate importate și vârsta medie a vehiculelor verificate.