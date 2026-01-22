Românii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje în 2025

Românii au returnat anul trecut peste 5,2 miliarde de ambalaje, mai mult de 350 milioane de ambalaje fiind colectate în luna decembrie, informează, joi, RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare.

Astfel, în 2025, rata de colectare a atins 83%.

‘Acest rezultat reflectă implicarea tot mai mare a consumatorilor și nivelul ridicat de încredere în funcționarea sistemului. Peste 350 de milioane de ambalaje au fost colectate în luna decembrie, rata lunară de returnare fiind de aproximativ 72%. Astfel, rezultatele aferente anului 2025 confirmă maturitatea operațională a sistemului și adoptarea sa pe scară largă’, se arată într-un comunicat al RetuRO.

Pe parcursul anului trecut, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 387.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă, consolidând fluxurile de colectare și reciclare la nivel național.

În cei doi ani de operare, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi.

‘Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu’, se menționează în comunicat.

RetuRO Sistem Garanție Returnare este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori.