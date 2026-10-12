Românii își amână viața. Planurile importante rămân ani întregi „pentru mai târziu”

Românii nu își amână doar cheltuielile, ci și schimbări importante de viață. O locuință mai bună, propria afacere, mai mult timp liber, continuarea studiilor sau mutarea într-un alt oraș sunt printre planurile de viață care rămân, pentru mulți, „pentru mai târziu”. Dintre cei care nu au făcut încă primul pas concret, o treime amână de cel puțin trei ani, potrivit unui studiu realizat exclusiv pentru XTB România de Reveal Marketing Research*.

Banii sunt principala „frână” în calea acestor planuri, dar nu singura: 43% dintre respondenți spun că nu au suficiente resurse financiare, aproape o treime pun pe primul loc alte cheltuieli și responsabilități, iar 30% preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice. Doar aproximativ 2 din 10 au făcut deja primii pași sau lucrează activ pentru ceea ce își doresc.

Românii vor mai puțină muncă, propria afacere sau să se mute din oraș

Siguranța familiei se află în fruntea listei de obiective de viață, fiind menționată de 45% dintre respondenți. Urmează călătoriile și experiențele importante (41%) și renovarea sau îmbunătățirea locuinței (40%).

Studiul XTB arată și aspirații care țin de schimbarea stilului de viață: 34% dintre români și-ar dori să muncească mai puțin și să aibă mai mult timp liber, iar 31% își doresc propria afacere sau un proiect personal. De asemenea, mai mult de un sfert dintre participanții la cercetare vor să își cumpere o locuință.

Deloc surprinzător, se pot observa și diferențe dintre generații. 37% dintre românii din categoria de vârstă 25–34 de ani își doresc să își continue studiile sau să învețe ceva nou, iar 30% vor să se mute într-un alt oraș sau într-o altă țară. Pe de altă parte, dorința de a dezvolta propria afacere sau un proiect personal este mai puternică în grupele de 35–44 și 45–55 de ani.

„Românii știu ce vor, dar foarte mulți rămân ani întregi în etapa de așteptare. Dincolo de nivelul veniturilor, aici vorbim și despre predictibilitate, încredere și capacitatea de a construi un plan pe termen lung. Cred că una dintre cele mai importante provocări financiare ale momentului este să reducem distanța dintre «mi-aș dori» și «am început»”, spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Doar 18% pun bani deoparte pentru ceea ce își doresc

Distanța dintre intenție și acțiune poate fi observată în comportamentul financiar. Doar 18% dintre români spun că economisesc sau investesc regulat pentru un obiectiv, iar un sfert fac acest lucru numai atunci când bugetul le permite. Aproape un sfert (24%) spun că, în prezent, nu își permit să pună bani deoparte pentru aceste planuri.

Presiunea financiară este mai mare în rândul femeilor: 29% dintre cele care au participat la sondaj spun că, în prezent, nu își permit să pună bani deoparte pentru obiectivele lor, comparativ cu 18% dintre bărbați. În același timp, 21% dintre bărbați economisesc sau investesc regulat pentru aceste obiective, față de 16% dintre femei.

Tinerii se tem că vor regreta că nu au început să investească mai devreme

Totuși, aproape jumătate dintre respondenți cred că pot face progrese în următoarele 12 luni. Persoanele de 25–34 de ani sunt cele mai optimiste.

În cazul celor mai tineri apare însă o altă problemă: 1 din 5 dintre cei de 18–24 de ani spune că nu știe care ar trebui să fie primii pași. În același timp, 36% dintre ei cred că, peste zece ani, ar putea regreta că nu au început să investească mai devreme. La nivelul întregului eșantion, acesta este, de altfel, cel mai frecvent regret financiar anticipat.

Ce se întâmplă după primul pas?

Datele despre românii care investesc prin Planurile de Investiții XTB arată cum se schimbă comportamentul după ce oamenii fac primul pas și încep efectiv să investească.

Zeci de mii de români au alimentat cel puțin o dată un Plan de Investiții XTB din 2023 (anul lansării produsului) până în prezent, iar baza de utilizatori s-a dublat într-un singur an. Aproximativ 80% dintre cei care au început au un plan care rulează și în prezent, iar 2 din 3 utilizatori au între 25 și 44 de ani.

Sumele cu care încep diferă, pentru că 2 din 10 utilizatori pornesc cu mai puțin de 25 de euro, în timp ce 16% dintre aceștia încep cu peste 500 de euro. Ulterior, o treime dintre cei care rămân activi ajung să investească mai mult decât la început.

În ceea ce privește alegerile de investiții, cele mai frecvente sunt ETF-urile cu expunere pe companii mari din SUA și pe piețele globale, urmate de tehnologie și inteligență artificială, Europa și aur. În medie, un utilizator deține trei ETF-uri într-un Plan de Investiții.

Continuitatea este mai ridicată în rândul celor care automatizează investițiile. Datele interne ale XTB arată că 66% dintre utilizatorii români care setează automatizarea după primele săptămâni de la activarea contului sunt activi și în prezent. Aproximativ 1 din 3 dintre cei care au început în 2023–2024 continuă să contribuie și în prezent.