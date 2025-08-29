Rovinieta pentru autoturisme se scumpește de la 1 septembrie, a anunțat vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează: rovinieta de o zi – de la 2,5 euro la 3,5 euro; rovinieta de zece zile – de la 3,3 euro la 6 euro; rovinieta de 30 zile – de la 5,3 euro la 9,5 euro; rovinieta de 60 zile – de la 8,4 euro la 15 euro; rovinieta de 12 luni – de la 28 de euro la 50 de euro.

De asemenea, se majorează și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme: de la 250 la 500 de lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 de lei (valoarea maximă).

În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, CNAIR menționează că acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.