Rusia a recoltat anul acesta peste 135 milioane tone de cereale, cu randamente record la soia boabe și rapiță, a informat premierul Mikhail Mishustin, transmit Xinhua și Interfax.

De asemenea, a anunțat oficialul rus, producția de lactate și de brânză a crescut în 2025. În plus, Rusia se apropie de obiectivele privind laptele, cartofii și legume, incluse în doctrina de securitate alimentară, a adăugat Mishustin.

‘Peste 135 milioane tone de cereale au fost recoltate, și din nou se înregistrează recorduri la legume, fructe, soia boabe și rapiță’, a afirmat Mishustin la o conferință dedicată evoluției sectorului agroalimentar.

Acesta a adăugat: ‘Rusia avea mai mult decât suficiente cereale, carne, pește, ulei vegetal și zahăr la finalul anului trecut și este aproape de îndeplinirea obiectivelor din doctrina de securitate alimentară pentru lapte, cartofi și legume. Mă aștept ca rezultatele viitoare să nu fie mai scăzute decât ce am realizat deja. Aceste date se bazează în mare măsură pe rezultatele preliminare ale campaniei de recoltare’.

Premierul rus a apreciat că ‘un factor cheie pentru sporirea eficienței complexului agro-industrial îl reprezintă accelerarea introducerii tehnologiilor moderne, inclusiv soluții digitale și automatizarea, care majorează randamentele culturilor’.

În plus, a adăugat Mishustin, Guvernul va continua să sprijine sectorul agriculturii, fapt reflectat, printre altele, în proiectul de buget pentru următorii trei ani, trimis Parlamentului.