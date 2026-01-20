Rusia a tăiat cheltuielile la sfârșitul anului 2025 pentru a atinge ținta de deficit bugetar

Rusia a redus cheltuielile în luna decembrie, pe măsură ce Guvernul de la Moscova a luat măsuri pentru a menține deficitul fiscal în limitele celei mai recente ținte revizuite, pe fondul unei scăderi a veniturilor din petrol, transmite Bloomberg.

Conform calculelor Bloomberg, pe baza datelor Ministerului rus al Finanțelor, în ultima lună din 2025 cheltuielile bugetare au scăzut cu 19% în ritm anual. De asemenea, pe întregul an 2025, cheltuielile bugetare ale Rusiei au crescut cu 7%, semnificativ mai puțin decât creșterea de 24% înregistrată în 2024.

Grație acestor tăieri de cheltuieli, Rusia a reușit să se încadreze în cea mai recentă țintă de deficit bugetar de 2,6% din PIB, deficitul ridicându-se la 5.600 miliarde de ruble (71,6 miliarde de dolari). Obiectivul inițial pentru un deficit de 0,5% din PIB a fost deraiat de faptul că Rusia a strâns cele mai slabe venituri din petrol și gaze din ultimii cinci ani.

Chiar dacă 2025 a fost al patrulea an consecutiv încheiat de Rusia cu un deficit bugetar, pe fondul războiului din Ucraina, de data aceasta diferența a fost provocată în principal de veniturile sub așteptări, mai degrabă decât de o creștere agresivă a cheltuielilor.

O scădere a prețurilor globale la țiței, reducerea tot mai mare de preț oferită clienților la cumpărarea de petrolul rusesc și rubla neașteptată de puternică au redus veniturile generate de sectorul energetic rusesc cu 24% față de anul precedent. În luna decembrie, scăderea veniturilor a fost deosebit de pronunțată. Ca urmare a sancțiunilor SUA asupra a doi mari producători de petrol, Rosneft PJSC și Lukoil PJSC, veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 43% în ritm anual. Această situație a fost agravată de încasările sub așteptări din alte sectoare, pe fondul unei creșteri economice dezamăgitoare, care cel mai probabil a fost sub previziunile oficiale, coborând sub 1%, de la 4,3% în 2024.

Cu toate că Rusia nu a depășit, încă, cel mai mare deficit din ultimul deceniu – 3,8% din PIB în anul pandemiei 2020 – țara se află acum într-o poziție fiscală mult mai vulnerabilă. La acea vreme, Fondul național de rezervă deținea active disponibile în jur de 8.800 miliarde de ruble, mai mult decât dublu față de nivelul actual. În plus, împrumuturile au devenit mult mai scumpe și mai greu de obținut, dobânda de referință a băncii centrale fiind de 16%, comparativ cu un minim record de 4,25% la acea vreme, iar capacitatea pieței a fost diminuată de ieșirea investitorilor străini.

Împreună, toate aceste cifre sugerează că era resurselor abundente pentru finanțarea războiului, a economiei și a sprijinului social s-a încheiat, fiind nevoie de înăsprirea politicii fiscale.

‘Suntem perfect conștienți că nu ne putem baza pe venituri ridicate din petrol și gaze pe termen lung’, a declarat ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossiya 24 la sfârșitul anului trecut.

Pentru prima dată, Rusia urmează să reducă cheltuielile pentru apărare în 2026, cu aproximativ 10% față de anul precedent. Chiar și așa, bugetul Rusiei ar urma să rămână pe deficit în următorii ani, împrumuturile interne costisitoare – ca și în 2025 – fiind principala sursă de finanțare pe fondul unei epuizări drastice a rezervelor.