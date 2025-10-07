Rusia mizează în acest an pe o recoltă de cereale mai mare cu 10% comparativ cu 2024

Rusia se așteaptă să recolteze 135 de milioane de tone de cereale în acest an, cu 10% mai mult decât în 2024, a declarat luni vicepremierul rus, Dmitri Patrușev, cu prilejul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin, transmise la televiziunea publică, informează EFE.

‘Recolta progresează activ. Anul acesta va fi cu 10% mai mare decât anul trecut. Pe baza acestui fapt, ne putem permite să prognozăm 135 de milioane de tone de cereale. Ne așteptăm la aproximativ 88 de milioane de tone de grâu’, a afirmat Patrușev. Acesta a adăugat că, în 2025, exporturile agricole vor crește la toate categoriile, cu excepția cerealelor, lucru pe care l-a explicat prin prețurile scăzute de pe piața internațională. ‘Această situație nu este foarte bună pentru noi. Exportăm mai puține cereale, dar acest lucru are legătură cu prețurile extrem de mici pentru aceste produse pe piața internațională’, a spus Patrușev.

Cu toate acestea, oficialul rus a remarcat că ‘cerealele noastre continuă să fie cerute de către cumpărătorii străini’. ‘Și înțelegem că, de îndată ce situația prețurilor se va schimba, volumul livrărilor va crește considerabil’, a concluzionat Patrușev.

La rândul său, Putin l-a întrebat despre măsurile de sprijin ale Guvernului rus pentru sectorul agricol, în special în sudul Rusiei, unde seceta a afectat recoltele.

‘Regiunea Rostov a solicitat sprijin pentru lucrătorii agricoli care nu au putut să-și finalizeze recoltele din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vom colabora cu guvernatorul și vom crea mecanisme pentru a sprijini producătorii agricoli din regiune’, a răspuns Patrușev. Acesta a adăugat că semănatul de iarnă a început deja în Rusia, și se așteaptă să acopere o suprafață de 20 de milioane de hectare. ‘Este vorba de o suprafață similară cu suprafața însămânțată anul trecut. Fermierii au toate mijloacele necesare pentru a face acest lucru; monitorizăm situația’, a spus Patrușev.

Oficialul a adăugat că ministerele Agriculturii și Energiei sunt permanent în contact pentru a asigura aprovizionarea cu combustibil a sectorului agricol. De asemenea, Patrușev l-a informat pe Putin că Ministerul Agriculturii are suficiente echipamente agricole și programe de stimulare pentru achiziționarea acestora, pe lângă menținerea sub control a achizițiilor de îngrășăminte și insecticide.

În ceea ce privește îngrășămintele, Patrușev a menționat că producția lor în Rusia continuă să crească și va ajunge la 65 de milioane de tone până la sfârșitul anului 2025. ‘Suntem complet aprovizionați cu această producție, dar noi proiecte de investiții sunt încă în curs de desfășurare’, a spus Patrușev, menționând că aproximativ 70% din îngrășămintele produse în Rusia sunt exportate, ceea ce garantează cea mai mare parte a profiturilor sectorului și contribuie la reducerea prețurilor pentru consumatorii interni.