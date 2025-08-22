Salariile din Ministerul Economiei vor fi plătite cu o parte din banii asociați programului ‘Construct Plus’

Ministerul Economiei a identificat o sursă din care va acoperi plata salariilor până la sfârșitul anului, a anunțat joi ministrul de resort, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

‘Am identificat în aceeași curte pe care o gestionez o altă latură de unde pot fi luați niște bani pentru a se asigura salarizarea. La rectificare noi mergem la Ministrul de Finanțe și la premier necerând ajutorul vecinului, ci doar cerând aprobarea să mutăm în cadrul curții noastre dintr-o latură a curții în latura cealaltă. Colțul în care am găsit banii este un colț care a fost asignat unei scheme de ajutor, care avea vreo 3 miliarde de lei, și pentru că acolo s-a făcut cu pixul selecția cu nerespectarea procedurii, s-a ajuns la DNA și banii au rămas blocați’, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, este vorba despre banii asociați programului ”Construct Plus”.

”Construct Plus’ v-am spus că este la DNA. Din banii pentru Construct Plus pentru că e la DNA și nu se mai poate executa schema de ajutor social se vor plăti salarii. Și sper să se facă și altceva, că sunt mulți. Pentru celelalte scheme de ajutor de stat să știți că m-am străduit și am găsit mecanisme prin care să funcționeze în continuare. ‘Construct Plus’, cel cu finanțare europeană, era blocat pentru că trebuiau să se adune 25.000 de aplicanți. Se adunaseră 22.000 și de trei luni nu mai creștea nimic pentru că nu se făcea promovare și era blocat și am luat decizia de a împărți în două categorii: o bucată cu cei 22.000 care pleacă mai departe și una cu 3.000 care se va umple imediat, pe măsură ce oamenii au aflat că se derulează acest proiect. Și se întâmplă. ‘Construct Plus 1’, acela din bugetul de stat, unde am deblocat în primele zile la minister plățile vechi, are finanțare până la final. ‘Femeia Antreprenor’ are bani pentru semestru 4, adică până acum nu se putea face nimic în sensul de a se da drumul la contractare pentru că creditele de angajament erau pe semestrul 4. Am vorbit cu domnul ministru de Finanțe în speranța că la rectificare, având în vedere că noi ducem niște bani pe masă, să nu ni se retragă banii în condițiile astea de austeritate. Mai există niște proiecte de stimulare a producției în zona industrială, care sunt cu finanțare din fonduri elvețiene și acolo nu afectăm bugetul statului român. Cu toate că sunt condiții de austeritate, dacă ne mișcăm așa un pic printre ele, se dezvoltă’, a precizat ministrul Economiei.

Radu Miruță a afirmat recent, la Digi 24, că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind însă identificate în alte capitole bugetare.’La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii și situația asta este și la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget și am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocați bani pentru niște proiecte care acum au ajuns la DNA și nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii și sper să fac și altceva cu ei’, a transmis ministrul.

Programul Construct Plus este o schemă de ajutor de stat lansată de statul român pentru a sprijini IMM-urile și întreprinderile mari în înființarea și/sau dezvoltarea capacităților de producție pentru materiale de construcții, având ca scop reducerea deficitului comercial în acest sector. Lansat în 2023, programul a avut un buget de 149 de milioane de euro și o valoare maximă a ajutorului nerambursabil de 50 de milioane de euro, dar s-a confruntat cu întârzieri. Inițial, programul a fost amânat, cu termene de lansare revizuite și sesiuni întârziate până în aprilie-mai 2024, iar în iulie 2025 programul a fost anulat definitiv din cauza unor nereguli grave, fiind trimis către Parchet din cauza unor nereguli.