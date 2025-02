Salt Bank a ajuns la peste 400.000 de clienți în mai puțin de un an de la lansare

Salt Bank, primul neobank românesc, a ajuns la peste 400.000 de clienți, cu mult peste așteptări, și de asemenea a strâns în conturile sale peste un miliard de lei, peste ceea ce își propusese în primul an de la lansare, a declarat, duminică, directorul general al băncii, Gabriela Nistor într-o conferință de presă.

‘Am terminat anul trecut cu aproape 400.000 de clienți și acum avem peste 400.000 de clienți. Suntem în Top 10 bănci din România. Cred că suntem undeva pe locul opt sau șapte. Mai sunt câteva integrări de bănci anul acesta și așteptăm să vedem pe ce loc vom ajunge’, a precizat Gabriela Nistor. Aceasta a subliniat faptul că Revolut a avut 300.000 de clienți în primul an de la lansare, iar alte neobănci precum Starling Bank sau Monzo au avut și ele mai puțini clienți decât Salt Bank în primul an de la lansare, chiar dacă aceste neobănci au pornit pe o piață de 60 de milioane de oameni, adică de trei ori mai mari decât România. ‘Cred că atunci când vom împlini un an, o să anunțăm o cifră mai rotundă’, a spus Gabriela Nistor.

Referindu-se la situația financiară a Salt Bank, Gabriela Nistor a precizat că în conturile băncii s-au strâns peste un miliard de lei, de asemenea peste așteptări, în mai puțin de un an de la lansare. ‘Am depășit cam tot ce ne propusesem. Am început să vedem primele venituri. Bineînțeles că deocamdată sunt micuțe. Deocamdată cheltuim destul de mult. Dar prognozele noastre arată că undeva pe finalul anului viitor, sau începutul lui 2027, ar trebui să vedem break even (prag de rentabilitate n.r.) măcar la nivel de lună. Și așa cum arată acum proiecțiile noastre suntem mult peste. Gândiți-vă că noi vroiam să terminăm anul cu 230.000 de clienți și am terminat cu aproape 400.000 de clienți. Sigur că la acest moment mai mulți clienți înseamnă mai multe cheltuieli. Dar pentru viitor asta este un lucru extraordinar. Toate modelările noastre au fost făcute foarte atent și comparând acum ce vedem cu ce am estimat suntem peste și nu sub. Suntem încrezători că mergem pe drumul cel bun’, a adăugat Gabriela Nistor.

Directorul de la Salt Bank a precizat că mai mulți clienți și mai repede a însemnat mai multe cheltuieli la început dar creează mai multe posibilități de monetizare ulterior. ‘Pot să vă spun că am avut o pierdere mai mare decât cea prognozată anul trecut pentru simplul motiv că am avut mai mulți clienți. A trebuit să angajăm mai mulți oameni foarte repede ca să facem față operațional la ce ni s-a întâmplat. Am avut mai multe carduri de fondatori. Toate astea au fost costuri. Dar este o problemă pe care suntem fericiți să o avem’, a mai Nistor.

De la lansarea sa în aprilie 2024, Salt Bank a devenit rapid un brand cunoscut în piața bancară românească. Prin intermediul aplicației sale, Salt Bank permite utilizatorilor să își gestioneze finanțele rapid, simplu și în siguranță, oferind o alternativă modernă la serviciile bancare tradiționale. Salt Bank, cu sediul în România, este deținută integral de Grupul Financiar Banca Transilvania – cea mai mare bancă din SEE.