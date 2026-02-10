Sam Altman anunţă creşterea ChatGPT, pe măsură ce OpenAI se apropie de o rundă de finanţare de 100 miliarde de dolari

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, le-a transmis angajaţilor că ChatGPT revine la un ritm de creştere de peste 10% lunar, în contextul intensificării competiţiei cu rivali precum Anthropic. Mesajul intern, citat de CNBC, arată că OpenAI pregăteşte lansarea „unui model Chat actualizat” în această săptămână, relatează CNBC.

Potrivit lui Altman, peste 800 de milioane de persoane folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, însă presiunea din partea Google şi Anthropic a crescut semnificativ în ultimele luni. În decembrie, compania a declarat chiar ”un cod roşu”, redirecţionând resurse pentru a accelera dezvoltarea produsului.

Altman a mai spus că produsul de programare al companiei, Codex, a crescut cu aproximativ 50% într-o singură săptămână, pe fondul lansării noului model GPT-5.3-Codex şi al unei aplicaţii dedicate pentru utilizatorii de computere Apple. El a descris avansul Codex ca fiind ”uriaş”.

Săptămâna a fost marcată însă şi de tensiuni, după ce Anthropic a lansat reclame la Super Bowl care ironizau strategia publicitară a OpenAI. Altman a reacţionat pe platforma X, numind spoturile ”înşelătoare”, reiterând că OpenAI nu va integra reclame în modul descris de rival.

Testarea reclamelor în ChatGPT va începe luni, conform unor surse. OpenAI a precizat anterior că acestea vor fi etichetate clar, vor apărea în partea de jos a răspunsurilor şi nu vor influenţa conţinutul generat. Compania se aşteaptă ca publicitatea să reprezinte ”mai puţin de jumătate” din veniturile viitoare.

În discuţiile cu investitorii, Altman şi directorul financiar Sarah Friar evidenţiază creşterea bazei de utilizatori, expansiunea segmentului enterprise şi accesul extins la infrastructură de calcul, în contextul unei runde de finanţare care ar putea atinge 100 miliarde de dolari.

Aceasta ar include contribuţii de la Microsoft, Nvidia şi Amazon, ultima fiind în negocieri pentru o investiţie de până la 50 de miliarde de dolari, alături de noi fonduri de la SoftBank.

Runda ar putea fi finalizată în două etape, iar structura sa exactă rămâne în continuare flexibilă, potrivit surselor citate.