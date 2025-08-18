Samsung câştigă cotă de piaţă în SUA faţă de Apple, pe fondul succesului telefoanelor pliabile

După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile, transmite Reuters.

Conform datelor Canalys, livrările Samsung în SUA au crescut puternic în trimestrul al doilea, compania sud-coreeană mărindu-şi cota de piaţă de la 23% la 31%. În schimb, Apple a coborât de la 56% la 49%, rămânând totuşi liderul pieţei americane.

Succesul Samsung se datorează lansării noilor telefoane pliabile Z Fold 7 şi Z Flip, dar şi diversificării ofertei sale, care acoperă preţuri de la 650 până la 2.400 de dolari, mult peste gama Apple, limitată la patru modele de iPhone între 829 şi 1.599 de dolari.

Z Fold 7, care se transformă în tabletă, şi Z Flip, inspirat din designul telefoanelor cu clapetă, au atras atenţia pe reţelele sociale, unde testele de durabilitate au acumulat milioane de vizualizări.

Samsung afirmă că noile sale modele pliabile sunt mai rezistente ca niciodată, înregistrând cu 25% mai multe precomenzi decât versiunile anterioare, iar vânzările le depăşesc pe cele ale predecesorului cu aproape 50%.

”Nu mai există compromisuri pentru a deţine un telefon pliabil”, a declarat Drew Blackard, vicepreşedinte Samsung Electronics America.

Pe lângă popularitatea dispozitivelor premium, creşterea vânzărilor Samsung a fost alimentată şi de segmentul low-cost, precum şi de efectele tarifelor comerciale care au perturbat piaţa.

În total, vânzările Samsung în SUA au urcat cu 16% în trimestrul al doilea, potrivit Counterpoint Research.

În timp ce Apple mizează pe lansarea în toamnă a unui model mai subţire – iPhone Air de 5,5 mm – şi pregăteşte pentru 2026 primul său iPhone pliabil, Samsung continuă să fie pionierul formatelor noi, oferind şi acces extins la funcţii de inteligenţă artificială prin Google Gemini.

Între timp, acţiunile Apple au scăzut cu 7,5% în 2025, în timp ce titlurile Samsung au urcat cu aproximativ 35%, semnalând încrederea investitorilor că telefoanele pliabile pot deveni mainstream şi pot repoziţiona compania sud-coreeană în faţa rivalului său american.