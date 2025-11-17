Samsung şi Hyundai anunţă investiţii majore în Coreea de Sud, după acordul comercial cu Statele Unite

Samsung Electronics, Hyundai Motor şi alţi mari producători sud-coreeni au prezentat duminică planuri semnificative de investiţii interne, pe fondul temerilor că un nou acord comercial cu SUA ar putea muta prea mult capital către investiţiile din Statele Unite, în detrimentul industriei locale, transmite Reuters.

Samsung Electronics a anunţat că va construi o nouă linie de producţie de cipuri la fabrica sa din Pyeongtaek, pentru a răspunde cererii crescute generate de boom-ul global al inteligenţei artificiale.

Această extindere face parte din planul de 450 de trilioane woni (aproximativ 310,8 miliarde de dolari) pe care grupul îl va investi în Coreea de Sud în următorii cinci ani.

Anunţurile au venit după o întâlnire între preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi liderii din mediul de afaceri, la două zile după finalizarea acordului comercial ce include angajamentul Seulului de a investi 350 de miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA.

Lee a subliniat că există îngrijorări privind diminuarea investiţiilor interne pe măsură ce companiile accelerează proiectele din Statele Unite.

”Samsung va creşte investiţiile interne, va crea locuri de muncă de calitate pentru tineri şi va depune mai multe eforturi pentru colaborarea cu firmele mici, mijlocii şi startupurile”, a declarat preşedintele Samsung Electronics, Jay Y. Lee.

La aceeaşi întâlnire, Hyundai Motor Group a anunţat investiţii interne în valoare de 125,2 trilioane woni pentru perioada 2026–2030. Constructorii navali Hanwha Ocean şi HD Hyundai au prezentat, de asemenea, planuri noi de investiţii.

Noua fabrică Samsung va produce memorii destinate atât serverelor tradiţionale, cât şi celor dedicate aplicaţiilor AI. Cererea pentru astfel de cipuri este în creştere rapidă, în timp ce oferta se strânge, determinând Samsung să majoreze în această lună preţurile pentru anumite categorii de memorii cu până la 60% faţă de septembrie.

Construcţia noii linii P5, parte a celui mai mare complex de cipuri din lume, fusese amânată din 2023 din cauza cererii reduse pentru telefoane şi PC-uri. Producţia în masă este programată să înceapă în 2028, iar compania plănuieşte investiţii suplimentare în infrastructură pentru a susţine extinderea.