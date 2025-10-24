Șapte arestări și 100 de percheziții în mai multe țări ale UE, inclusiv în România, pentru fraudă cu TVA

Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv din România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste 100 de percheziții în cadrul unei anchete privind o rețea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice. Rețeaua este suspectată de fraudarea a până la 48 de milioane de euro, a explicat Parchetul European Antifraudă (EPPO) într-un comunicat difuzat vineri.

În cadrul operațiunii, denumită Operațiunea Mela – la care a participat și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România -, în coordonare cu forțele de securitate ale mai multor țări europene, peste 300 de polițiști și inspectori fiscali au confiscat un număr mare de documente, dispozitive electronice și probe, precum și numerar, telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur în valoare de 4 milioane de euro.

Cei șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Olanda, în timp ce, pe lângă cele trei țări în care au avut loc arestările, în Austria, Belgia, Republica Cehă, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, România și Regatul Unit au fost colectate probe și au fost blocate active.

Autoritățile cred că persoanele reținute au folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe țări ale UE și în Regatul Unit aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final și între companii pentru a-și mări ilicit profiturile.

‘Aceasta înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o obține (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut) și nu pe prețul integral de vânzare al articolului’, explică EPPO în comunicatul său.

Acest regim fiscal ar trebui să se aplice numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătită, în timp ce, în acest caz, ‘se consideră că produsele noi au fost vândute exclusiv pe hârtie și doar din punct de vedere fiscal, ca și cum ar fi fost bunuri revândute’.

‘Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preț de piață mai mic, ceea ce ducea la o concurență neloială și la o pierdere de 48 de milioane de euro la TVA’, a explicat EPPO.

Europol a înființat un Post de Comandă Virtual (PCV) pentru a coordona ofițerii de teren care efectuează percheziții, iar un specialist Europol a fost detașat la Nurnberg, dotat cu un birou mobil pentru a efectua verificări încrucișate și a gestiona comunicațiile PCV.

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele germane competente, remarcă EPPO, care este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.