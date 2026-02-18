Scăderea imigraţiei neautorizate încetineşte creşterea ocupării forţei de muncă, arată un studiu al Fed

Reducerea recentă a imigraţiei neautorizate în Statele Unite a încetinit creşterea numărului de locuri de muncă, în special în sectoarele construcţiilor şi producţiei industriale, iar această tendinţă este probabil să continue, potrivit unui studiu publicat marţi de Rezerva Federală din San Francisco, transmite Reuters.

Cercetarea a analizat creşterea rapidă a imigraţiei neautorizate începând cu 2021 şi încetinirea începută în martie 2024, concluzionând că dinamica angajărilor la nivel local a evoluat în paralel cu aceste fluxuri migratorii: a accelerat odată cu creşterea imigraţiei şi a încetinit odată cu reducerea acesteia.

Revizuirile recente ale datelor oficiale arată că economia americană a creat doar 181.000 de locuri de muncă în 2025, cu mult sub cele 1,459 milioane adăugate în 2024.

Economiştii au asociat această încetinire cu scăderea abruptă a imigraţiei, iar noul studiu oferă o analiză detaliată a legăturii dintre fluxurile de lucrători neautorizaţi şi evoluţia pieţei muncii la nivel local.

Autorii studiului, economiştii Daniel Wilson şi Xiaoqing Zhou, arată că regiunile care au înregistrat cele mai mari scăderi ale imigraţiei neautorizate au avut şi cele mai pronunţate încetiniri ale creşterii ocupării în construcţii, industrie şi alte servicii. Impactul este deosebit de vizibil în sectorul construcţiilor, ceea ce sugerează că reducerea forţei de muncă ar putea frâna construcţia de locuinţe şi, implicit, ritmul de creştere al ofertei de locuinţe.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a susţinut că reducerea imigraţiei va favoriza lucrătorii americani şi va contribui la scăderea preţurilor locuinţelor prin diminuarea cererii. Totuşi, autorii studiului avertizează că, atâta timp cât fluxurile de lucrători neautorizaţi continuă să scadă, creşterea ocupării forţei de muncă din SUA va rămâne sub presiune.