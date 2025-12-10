Sebastian Burduja propune declararea hidrocentralelor obiective de securitate națională

Deputatul PNL Sebastian Burduja a anunțat că a inițiat și va depune la Parlament mai multe proiecte de lege în domeniul energiei, unul dintre acestea prevăzând declararea hidrocentralelor drept obiective de securitate națională.

‘În perioada imediat următoare am cel puțin patru proiecte legislative pe care le voi depune. O să încep cu subiectul hidroenergiei. Hidrocentralele aflate în lucru pentru care m-am luptat ca ministru al Energiei merită să fie finalizate și punctul meu de vedere este că singura cale prin care putem să facem asta, dincolo de declarații pompoase de la tribuna Parlamentului sau în fața camerelor de luat vederi, este să le declarăm obiective de securitate națională. Este singura portiță permisă de Tratatul Uniunii Europene, prin care sunt permise derogări de la procedurile de mediu, de la procedurile de expropriere, de la procedurile de achiziții. În acest sens, în cursul zilei de astăzi, cel târziu mâine, voi lansa o petiție publică și îi chem pe toți românii să susțină finalizarea acestor proiecte’, a spus Burduja la Palatul Parlamentului.

O altă inițiativă legislativă elaborată de deputatul PNL este legată de sectorul cărbunelui.

‘România s-a înscris pe o traiectorie de decarbonizare prin care în câțiva ani de zile ar trebui să se pună în conservare toate minele și exploatările de cărbune. Consider că avem nevoie de cărbune pentru securitatea energetică a țării și proiectul meu legislativ vizează două scenarii de rezervă. În măsura în care după acești ani de zile nu vom mai putea exploata în condiții normale cărbunele pentru a produce energie electrică, să-l putem exploata pentru scop neenergetic, așa cum o fac și alte state, în industria farma, în industria textilelor, în alte industrii și, de asemenea, în caz de situații excepționale, criză de securitate, pentru rezerve strategice ale României, când este posibil să avem nevoie de grupuri energetice în plus și să putem opera cu cărbune aceste grupuri’, a afirmat Burduja.

Burduja a adăugat că un alt proiect de lege se referă la crearea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic, mai exact un centru cyber în cadrul Ministerului Energiei, finanțat din fonduri europene, unde o echipă de specialiști în securitate cibernetică va proteja 24 de ore din 24 infrastructura critică energetică a țării.

‘De asemenea, avem o inițiativă importantă care se referă la terenurile agricole peste care trec acum linii electrice aeriene. Ne-au sesizat mai mulți fermieri că aceste rețele existente împiedică anumite sisteme de irigații și cer ca, pe cheltuiala lor, să poată să treacă aceste rețele din linii aeriene în linii subterane. (…) Și nu în ultimul rând, o promisiune îndeplinită este instituirea unui nou merit, meritul energetic, o decorație pe care președintele României o va putea acorda oamenilor merituoși din sectorul energetic. În momentul ăsta există doar meritul industrial, cred că se numește, nu este suficient individualizat pentru un sector critic pentru viitorul României’, a încheiat deputatul liberal.