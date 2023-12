Secretar de stat în Ministerul Mediului: Procedura de evaluare de mediu va fi simplificată pentru proprietarii de păduri

Proprietarul de pădure sau deţinătorul care are 100 sau 1.000 de hectare de pădure va parcurge nişte proceduri administrative birocratice mai simple şi mai rapide în vederea obţinerea evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice, a declarat, marţi, Ionuţ-Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-o conferinţă de specialitate organizată de Antena 3 CNN.

„Evaluarea de mediu, amenajamentul silvic este un subiect foarte important. Este un subiect care este într-un dosar de infringement cu Comisia Europeană, pentru că România are foarte multe planuri de management al pădurilor. Avem un sistem care pleacă de la 100 de hectare până la câteva zeci de mii de hectare (…) Toate se numesc amenajamente silvice, indiferent de suprafaţă, şi asta a creat în România o situaţie specială, comparativ cu alte state europene, în care ar trebui să facem evaluarea acestor amenajamente silvice. La fiecare amenajament, indiferent de proprietate, trebuie să se parcurgă această procedură de evaluare de mediu. Directivele europene spun că planurile de gestionare a pădurilor trebuie să parcurgă această procedură de evaluare de mediu, care în unele situaţii se suprapune peste evaluarea adecvată, adică evaluarea impactului activităţilor asupra habitatelor şi speciilor. Aici, având în vedere provocările prin care am trecut, am încercat să găsim soluţii legislative mai eficiente, să clarificăm cum anume se face evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice, pentru că sunt nişte planuri mai speciale. Nu e ca o construcţie, nu e o autostradă, ci e un sistem în care, pe de o parte, avem grijă de pădure, o gestionăm activ, dar în acelaşi timp chiar şi managementul forestier poate avea un impact asupra anumitor habitate şi specii”, a explicat Banciu.

Acesta a adăugat că evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice armonizează la nivel local diferitele cerinţe şi „nu face altceva decât să dea încredere că actul silvic respectă legislaţia de mediu, protejează specii şi habitate şi nu strică prin management forestier”.



„Pentru a rezolva problema aceasta, a foarte multor proceduri care se desfăşoară în toate agenţiile de mediu, am propus o soluţie a unor planuri regionale, nişte planuri la nivelul regiunilor istorice ale României, care să fie ca nişte planuri strategice, vizionare. Avem date din Inventarul Forestier la nivelul acestor regiuni istorice şi putem calcula impactul cumulativ al mai multor suprafeţe, al mai multor gestionări asupra parcurilor naţionale, ariilor protejate etc. În acelaşi timp, lucrările de infrastructură, fie că vorbim de autostrăzi sau de orice alte tipuri de lucrări de infrastructură, de obicei depăşesc graniţa unui judeţ şi atunci de aceea e bine să existe o evaluare pe zone mai mari. Vom elabora aceste planuri regionale, vom face aceste proceduri la un nivel superior, vom face evaluarea impactului asupra tuturor acestor specii, habitate, impactul lucrărilor care se desfăşoară anumite regiuni istorice şi vom simplifica practic pentru proprietarul de pădure, pentru administrator, această procedură. Atunci, proprietarul de pădure sau deţinătorul care are 100 de hectare, 1.000 de hectare, parcurge nişte proceduri administrative, birocratice mai simple, mai rapide, pentru că un plan local va trebui să fie corelat cu cel regional şi atunci ne aliniem şi noi la un sistem european în care aşa se procedează cu evaluările de mediu”, a afirmat Ionuţ-Sorin Banciu.

Secretarul de stat în MMAP Ionuţ-Sorin Banciu a participat, marţi, la conferinţa regională cu titlul „România redevine verde – trei paşi fără întoarcere/Un nou Cod Silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare”.