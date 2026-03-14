Buzoianu: Bugetul Ministerului Mediului pentru acest an evidențiază o orientare clară către investiții și proiecte cu finanțare europeană

Bugetul Ministerului Mediului pentru acest an evidențiază o orientare clară către investiții și proiecte cu finanțare europeană și prin PNRR, dar și o gestionare eficientă a cheltuielilor de funcționare, care rămân reduse, în raport cu totalul bugetului, a arătat ministra de resort, Diana Buzoianu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în anul 2026 instituția înregistrează o creștere cu 12,79% a creditelor bugetare, comparativ cu execuția preliminată la 31 decembrie 2025, creștere datorată în principal alocărilor aferente implementării proiectelor cu finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri externe nerambursabile.

‘Bugetul MMAP pentru acest an evidențiază o orientare clară către investiții și proiecte cu finanțare europeană și prin PNRR, dar și o gestionare eficientă a cheltuielilor de funcționare, care rămân reduse, în raport cu totalul bugetului. Anul 2026 are ca priorități finalizarea proiectelor cu finanțare din PNRR și asigurarea continuității proiectelor pentru care nu mai sunt disponibile fonduri prin PNRR. Vor fi, astfel, finanțate 218 proiecte pentru înființarea de centre de colectare cu aport voluntar, 60 proiecte pentru construirea de insule ecologice digitalizate și 10 proiecte pentru înființarea de centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane’, a precizat Buzoianu, în comunicat.

De asemenea, de la bugetul de stat, vor fi susținute și o serie de proiecte care nu mai beneficiază de finanțare din PNRR, respectiv: îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulărilor nepermanente Cuceu (județul Sălaj), Rovinari (județul Gorj), a acumulării Surduc (județul Timiș), a acumulării Frumoasa (județul Harghita) și lucrările de conservare a Lacului Roșu (județul Harghita).

‘Voi urmări cu atenție derularea acestor proiecte, ținând cont că, de curând, am stabilit și criteriile de performanță clare pentru directorii din Apele Române, printre acestea fiind și realizarea obiectivelor de investiții cu lucrări în curs (planificare vs. execuție)’, a subliniat ministra Mediului.

În domeniul asigurării managementului infrastructurii și al resurselor de apă, prevenirea riscurilor și reducerea impactului produs de calamitățile naturale asupra populației și bunurilor și asigurarea de activități de hidrologie, hidrogeologie și managementul resurselor de apă, au fost alocați 1,3 miliarde de lei (credite bugetare) pentru: realizarea proiectelor de prevenire și reducere a efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale, asigurarea resurselor de apă la folosințe și reducerea eroziunii costiere; delimitarea albiilor minore și intabularea terenurilor ocupate de infrastructura de apărare împotriva inundațiilor (în principal albii minore); asigurarea stocului de materiale și mijloace de apărare; programul de activități de hidrologie, hidrogeologie și managementul resurselor de apă.

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă a silviculturii, în anul 2026 au fost alocate 274 milioane de lei (credite bugetare) pentru: acordarea de compensații, despăgubiri și alte măsuri: acordarea de compensații pentru proprietari care dețin păduri cu funcții speciale de protecție (tip I si II) și asigurarea serviciilor silvice; acordarea de despăgubiri pentru pagube produse de speciile de fauna de interes cinegetic; continuarea realizării Inventarului Forestier Național; acordarea drepturilor stabilite prin OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru

prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților; investiții precum extinderea/reabilitarea rețelei de drumuri forestiere și a lucrărilor de amenajare complexă a bazinelor hidrografice torențiale, împădurirea terenurilor degradate și realizarea de perdele forestiere de protecție și promovarea cabalinelor de rasă în Herghelia Națională.

În domeniul protecției mediului, sunt alocate 659 milioane de lei (credite bugetare) pentru o serie de activități printre care asigurarea funcționării, dezvoltării și modernizării a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), acțiuni multianuale pentru realizarea Programului de dezvoltare și optimizare a RNMCA și asigurarea menținerii funcționării optime a aplicației de telefonie mobilă Calitate Aer și a site-ului www.calitateaer.ro; acordarea de despăgubiri pentru pagube produse de speciile protejate și alte despăgubiri; implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și alte programe comunitare.

Guvernul a adoptat joi proiectul bugetului pentru anul în curs, elaborat pornind de la o creștere a economiei de 1%, respectiv un Produs Intern brut în valoare de 2.045 miliarde lei.

Deficitul bugetar cash este estimat la 6,2% din PIB, în condițiile unor venituri de 736,5 miliarde lei, în creștere la 36% din PIB, și ale unor cheltuieli de 864,3 miliarde lei, 42,3% din PIB.