Ministerul Mediului: Statutul de geoparc UNESCO se va acorda pentru patru ani, cu evaluări periodice riguroase

Statutul de geoparc UNESCO se va acorda pentru o perioadă limitată, de patru ani, cu evaluări periodice riguroase, ceea ce asigură menținerea unor standarde înalte de management și implicare locală, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), într-un comunicat transmis, marți, AGERPRES.

Guvernul României a adoptat, recent, la propunerea MMAP, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, prin care se clarifică statutul geoparcurilor, în acord cu reglementările și practica Programului UNESCO pentru Geoparcuri Internaționale.

‘Am eliminat o confuzie legislativă care a blocat ani la rând inițiative locale valoroase. Geoparcurile UNESCO nu înseamnă restricții suplimentare pentru comunități, ci oportunități reale de dezvoltare, educație și vizibilitate internațională. Prin această ordonanță, deblocăm concret procesul de desemnare și transmitem un semnal clar către autoritățile locale: România susține activ aceste proiecte care nu trebuie ținute în loc de birocrație’, a declarat, în comunicat, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Potrivit sursei citate, modificarea legislativă intervine în urma propunerilor formulate de Comisia Națională a României pentru UNESCO și de Forumul Național al Geoparcurilor din România și răspunde unei probleme reale identificate în teritoriu: includerea geoparcurilor în categoria ariilor naturale protejate a generat interpretări eronate privind posibile restricții de utilizare a terenurilor.

‘Aceste percepții au condus, în unele cazuri, la opoziția autorităților publice locale și la blocarea unor inițiative de desemnare a geoparcurilor la nivel internațional. Prin noua reglementare, geoparcurile sunt definite în concordanță cu standardele UNESCO, ca teritorii în care patrimoniul geologic este valorificat integrat, împreună cu patrimoniul natural și cultural, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Așadar, nu este vorba de arii naturale protejate. Statutul de geoparc UNESCO se acordă pentru o perioadă limitată, de 4 ani, cu evaluări periodice riguroase, ceea ce asigură menținerea unor standarde înalte de management și implicare locală’, precizează ministerul.

Prin această intervenție legislativă, MMAP creează condițiile necesare relansării și accelerării demersurilor de desemnare a unor noi geoparcuri UNESCO în România, contribuind la dezvoltarea economică locală, la creșterea atractivității turistice și la promovarea patrimoniului natural și cultural la nivel internațional.