Secretarul general al ONU pledează pentru ‘o guvernanță gândită și organizată’ a IA care să îi limiteze riscurile

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni că inteligența artificială (IA) se dezvoltă mai rapid decât se poate ține pasul cu ea, și a îndemnat comunitatea internațională să instituie reguli armonizate pentru atenuarea potențialelor riscuri, mai ales în cazul copiilor, transmit Reuters și AFP.

‘O tehnologie care poate reconfigura economii, transforma lumea muncii, influența alegeri și bulversa echilibrul de securitate este desfășurată mai rapid decât oricine’, inclusiv cei care o dezvoltă, ‘poate ține pasul cu ea’, a declarat Guterres la Geneva, în fața delegaților la Dialogul Global inaugural al ONU privind guvernanța IA.

‘Alegerea care se află în fața noastră nu este (…) între încrederea oarbă în IA și teama de ea. (Alegerea) este între o guvernanță gândită și organizată sau o derivă lăsată la voia întâmplării’, a spus Guterres în discursul său.

‘Instituțiile noastre au fost concepute pentru a reglementa mașini care execută ordine. Ele nu sunt pregătite să gestioneze mașini care iau decizii. Iar anumite limite, odată depășite, nu mai pot fi restabilite’, a arătat el.

În opinia secretarului general al ONU, există trei riscuri astăzi: rapiditatea de dezvoltare a IA, concentrarea capacităților în mâinile unui număr mic de țări și companii, și amenințarea pe care o reprezintă conținuturile generate de IA pentru integritatea informației și încrederea în fapte.

Salutând potențial acestor tehnologii de a accelera dezvoltarea, a ameliora îngrijirile de sănătate sau accesul la educație, Guterres a pledat pentru o guvernanță bazată pe patru priorități: securitate, respectarea drepturilor omului, întărirea capacităților țărilor în curs de dezvoltare, transparență.

El a propus să prezinte în curând statelor un Angajament pentru securitatea copiilor în fața IA, care să impună teste de securitate oricărei IA accesibile copiilor, interzicerea generării de imagini sexuale de către sistemele de IA și garantarea că un copil aflat în dificultate va fi îndreptat spre un ajutor uman.

‘Copiii sunt înșelați de mașini care se dau drept prieteni (…) Niciun copil nu ar trebui să servească drept cobai unei IA nereglementate’, a subliniat Guterres.

El a anunțat că va supune viitoarei Adunări Generale a ONU recomandări în favoarea unui Fond mondial pentru IA destinat întăririi capacităților țărilor în curs de dezvoltare.

‘Nu putem lăsa fractura digitală să se transforme în fractură de inteligență artificială’, a explicat el.

În plus, Guterres a cerut marilor companii din sector să facă publică amprenta de mediu completă a sistemelor lor și să își alimenteze, la orizontul lui 2030, toate centrele de date din surse de energie regenerabile.

El a insistat de asemenea asupra pericolului utilizării militare a IA, mai ales prin recurgerea la sistemele de arme letale autonome.

‘Mașinile care își selectează ținta, o atacă și iau viața fără control sau judecată umană sunt un lucru respingător din punct de vedere moral. Este inacceptabil politic și ar trebui interzis de dreptul internațional’, a adăugat el, îndemnând statele să acționeze.

‘S-ar putea să fim ultima generație ce mai poate defini condițiile în care omenirea și mașinile pot coexista’, a avertizat Guterres, insistând ca guvernele, companiile și oamenii de știință să acționeze rapid pentru ca IA să fie ‘mai sigură, mai echitabilă, mai accesibilă și mai etică’.

Scopul Dialogului Global inaugural al ONU privind guvernanța IA, care va dura două zile, nu este de a încheia un tratat, ci de a discuta despre cum să fie stabilite reguli pentru a atenua ‘potențialele efecte dăunătoare ale IA’, precum și pentru a profita de ‘oportunitățile’ acesteia.

Delegații vor analiza un raport al unui grup științific independent, susținut de ONU și format din 40 de experți, care își vor prezenta concluziile din prima evaluare științifică globală și independentă a IA. Un raport mai cuprinzător este planificat pentru anul viitor, împreună cu o a doua reuniune globală la New York.

Dialogul mondial privind guvernanța IA va fi urmat, tot la Geneva, de summitul ‘AI for Good’, consacrat aplicațiilor de IA în slujba dezvoltării.