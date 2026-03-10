Secretul femeilor care rămân active la 85 de ani. Analiza experților români și internaționali la conferința „Harta Longevității feminine”

În multe sate din România, femeile în vârstă rămân reperele casei și ale comunității mult după ce trec de pragul pensionării. Ele țin gospodăria, păstrează legătura dintre generații, au grijă de nepoți, de grădină, de animale, de ritmul vieții de zi cu zi. Pentru cei care trăiesc aproape de ele, prezența lor pare firească. Privite însă în ansamblu, aceste vieți lungi și active spun împreună o poveste care merită urmărită atent.

Pe 11 martie, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează Conferința online „Harta Longevității Feminine”, unde specialiști de top, români și internaționali, vor dezbate avantajele longevității pentru femei.

Datele arată că, în segmentul 85+, femeile reprezintă aproximativ două treimi din total, dacă vorbim de România. Iar în interiorul acestui grup apare un detaliu care atrage imediat atenția: 53% dintre aceste femei locuiesc în mediul rural, față de 47% în urban. Cu alte cuvinte, profilul longevității feminine din România are o componentă rurală suficient de puternică încât să merite o discuție separată

Ce anume susține această prezență feminină atât de puternică la vârste foarte înaintate în satele României? Răspunsul nu stă într-o singură explicație. Contează, desigur, biologia, iar avantajul feminin în longevitate este recunoscut. Contează și comportamentele preventive, pentru că femeile ajung mai des la medic, urmează mai atent tratamentele și au, în general, un stil de viață mai prudent. Dar contează și altceva, ceva ce se vede cel mai bine tocmai în mediul rural: utilitatea socială, rolul activ în familie și în comunitate, sentimentul că încă ești necesar și prezent în viața celorlalți

Asta face ca discuția despre longevitate să fie mai apropiată de viața reală decât pare la prima vedere. Pentru multe femei, anii lungi nu se leagă doar de analize și de fondul genetic, ci și de ritm, relații, apartenență și continuitate. În multe comunități rurale, femeia în vârstă rămâne implicată emoțional și practic, iar această conectare poate conta enorm pentru echilibrul psihic și pentru rezistența de zi cu zi.

Conferința online „Harta Longevității Feminine” vine tocmai cu această promisiune de a oferi informații recente și practice: ce putem învăța din felul în care aceste femei au trăit, au muncit, s-au adaptat și au rămas prezente în lume până la vârste înaintate?

Conferința se va transmite live pe paginile youtube și pe facebook. Înscrierea este gratuită, prin completarea formularului de participare, disponibil aici.