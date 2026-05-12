Sector 2: Cheltuielile bugetului pe 2026 depășesc 2,7 miliarde de lei

Cheltuielile bugetului general consolidat al Sectorului 2 pe 2026 depășesc 2,7 miliarde de lei, din care 1,14 miliarde de lei sunt alocate investițiilor, potrivit proiectului adoptat de Consiliul Local în ședința de luni.

‘Propunem un buget total de 2,75 miliarde de lei, din care 1,14 miliarde de lei sunt alocate investițiilor, ceea ce reprezintă undeva la 41,5% din totalul cheltuielilor și dacă scădem și alte cheltuieli absolut necesare pentru desfășurarea activității în bune condiții a Sectorului, mă refer la salubritate, de exemplu, bugetul de investiții vom constata că are o pondere de peste 50% din bugetul local’, a declarat primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, în ședința de Consiliu Local.

El a precizat că printre obiectivele cuprinse în bugetul de investiții se numără o parcare subterană și demararea lucrărilor la Parcul Plumbuita.

‘Am cuprins în acest buget de investiții obiective extrem, extrem de importante, care vor începe în acest an și vreau să mă refer cu precădere la o parcare subterană de mari dimensiuni (…) proiectarea pentru 12 parcări supraterane în zonele rezidențiale ale Sectorului nostru, de asemenea, continuarea lucrărilor la Parcul Național, începerea lucrărilor la Parcul Plumbuita, sperând că vom primi autorizația de construire de la Primăria Municipiului București. Noi suntem pregătiți, avem și contract de finanțare prin ADR București-Ilfov pentru acest proiect. De asemenea, sunt cuprinse în buget sumele pentru începerea investițiilor la grădinile urbane pentru care exproprierea a început în precedentul mandat (…) avem cuprinse sumele pentru efectuarea exproprierilor la Menajeria Circului și Aleea Circului 5A, pentru obiective de investiții publice, un parc sportiv și funcțiuni complementare’, a spus primarul Hopincă.

Actul normativ aprobă venituri ale bugetului general consolidat al Sectorului 2 pe anul 2026 de 2.681.201.000 de lei. Deficitul de 74.831.000 de lei este finanțat din excedentul anului 2025.