Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2

Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 pentru al cincilea an consecutiv pentru companii de toate dimensiunile, la nivel global, AI-ul având cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2, în timp ce în România schimbările legislative și de reglementare sunt considerate cel mai mare risc pentru companii, urcând de pe locul 3, indică Allianz Risk Barometer, dat miercuri publicității.

De asemenea, tulburările geopolitice și incertitudinea determină riscurile politice și violența să atingă cea mai ridicată poziție din istorie, locul 7.

‘Incidentele cibernetice au generat numeroase provocări în 2025 și rămân cea mai mare preocupare pentru companii la nivel global în 2026. Anul trecut a fost, de asemenea, unul semnificativ pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale (AI), iar acest lucru este reflectat prin poziționarea acesteia drept riscul cu cea mai mare creștere din sondajul anual, pe locul 2. Aproape jumătate dintre respondenți consideră că AI-ul aduce mai multe beneficii decât riscuri pentru industria lor. Cu toate acestea, o cincime afirmă contrariul. Pentru prima dată, întreruperea activității nu se mai află între primele două riscuri, coborând pe locul 3. Cu toate acestea, întreruperea activității rămâne o preocupare majoră, având în vedere că poate fi o consecință a altor riscuri din top 10 global’, arată Allianz Risk Barometer.

Factori precum un sezon al uraganelor mai puțin sever din perspectiva pierderilor în 2025 au determinat coborârea riscului de catastrofe naturale pe locul 5 față de anul anterior. În același timp, riscurile politice și violența urcă de pe locul 9 pe locul 7, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de volatilitatea geopolitică și conflictele din întreaga lume.

Practic, 2025 a marcat o orientare către politici comerciale protecționiste și conflicte tarifare, care au adus un nivel ridicat de incertitudine în economia globală. Totodată, a fost un an caracterizat de conflicte regionale în Orientul Mijlociu și în zona Rusia/Ucraina, precum și de dispute de frontieră între India/Pakistan și Thailanda/Cambodgia și războaie civile în Africa – o tendință care continuă și în 2026, odată cu intervenția SUA în Venezuela. Riscurile geopolitice exercită o presiune tot mai mare asupra lanțurilor de aprovizionare, iar, pe fondul creșterii acestor riscuri, doar 3% dintre respondenții Allianz Risk Barometer consideră că lanțurile lor de aprovizionare sunt ‘foarte reziliente’. Numai în ultimul an, restricțiile comerciale s-au triplat, afectând mărfuri estimate la 2,7 trilioane dolari – aproape 20% din importurile globale, potrivit Allianz Trade – determinând companiile să exploreze tendințe precum friendshoring-ul și regionalizarea. Aceste evoluții conduc la o percepție ridicată a riscului: 29% dintre respondenți plasează întreruperea activității printre principalele riscuri, situând-o pe locul 3, deși aceasta coboară cu o poziție față de anul precedent.

În mod previzibil, riscurile politice și violența au urcat două poziții, până pe locul 7 – cel mai înalt nivel înregistrat vreodată, indică Barometrul. Riscul strâns corelat al modificărilor legislative și de reglementare – care include și tarifele comerciale – se menține pe locul 4 la nivel global, neschimbat față de anul anterior, însă cu un număr mai mare de respondenți, pe fondul îngrijorărilor legate de intensificarea protecționismului. De altfel, paralizarea lanțurilor globale de aprovizionare ca urmare a unui conflict geopolitic este considerată cel mai probabil scenariu de tip ‘lebădă neagră’ care ar putea deveni realitate în următorii cinci ani, potrivit a 51% dintre respondenți.

În România, Allianz Risk Barometer 2026 indică un mediu de risc tot mai complex pentru companii, în care schimbările legislative și de reglementare se află în prim-plan. În paralel, inteligența artificială devine un factor-cheie de transformare, generând atât oportunități, cât și riscuri emergente legate de implementare și răspundere. În acest context, AI-ul se situează pe locul 2 în clasamentul riscurilor pentru companiile din România.

‘Pentru clienții noștri, provocarea anului 2026 nu este doar gestionarea riscurilor individuale, ci înțelegerea modului în care acestea se interconectează și pot amplifica impactul asupra activității. Schimbările legislative, riscurile cibernetice și adoptarea inteligenței artificiale necesită soluții personalizate, expertiză specializată și o abordare strategică pe termen lung. Rolul nostru este să fim un partener de încredere pentru companii, ajutându-le să anticipeze riscurile, să își consolideze reziliența și să transforme incertitudinea într-un avantaj competitiv sustenabil’, a afirmat directorul general al Allianz-Țiriac România, Virgil Șoncutean, în comunicat.

În 2026, incidentele cibernetice reprezintă principalul risc global pentru companii pentru al cincilea an consecutiv, înregistrând cel mai mare scor din istorie (42% din răspunsuri), precum și cea mai mare diferență față de celelalte riscuri (+10%). Acestea se clasează drept principala preocupare corporate în toate regiunile (America, Asia-Pacific, Europa, Africa și Orientul Mijlociu). Menținerea riscurilor cibernetice pe primul loc în Allianz Risk Barometer reflectă dependența tot mai accentuată de tehnologiile digitale, într-un context în care peisajul amenințărilor cibernetice, precum și mediul geopolitic și cel de reglementare, evoluează rapid. Atacurile cibernetice recente, intens mediatizate, subliniază caracterul permanent al acestei amenințări pentru companii de toate dimensiunile. Companiile mici și mijlocii sunt vizate tot mai frecvent și se confruntă cu presiuni crescute, pe fondul resurselor limitate dedicate securității cibernetice.

‘Investițiile companiilor mari în securitate cibernetică și reziliență dau rezultate, permițând detectarea timpurie și reacția rapidă la atacuri. Cu toate acestea, riscul cibernetic continuă să evolueze. Organizațiile devin din ce în ce mai dependente de furnizori terți pentru date și servicii critice, în timp ce inteligența artificială amplifică amenințările, extinzând suprafața de atac și accentuând vulnerabilitățile existente’, explică Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial.

Inteligența artificială (AI) a urcat rapid în rândul principalelor preocupări globale de business, ajungând pe locul 2 (32%) în 2026, de pe locul 10 în 2025 – cea mai mare creștere din clasamentul acestui an. AI-ul înregistrează creșteri semnificative în toate regiunile, ocupând locul 2 în America, Asia-Pacific, Africa și Orientul Mijlociu și locul 3 în Europa.

De asemenea, reprezintă un risc în creștere pentru companiile de toate dimensiunile, intrând în top trei atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mijlocii și mici.

Pe măsură ce adoptarea inteligenței artificiale accelerează și devine tot mai profund integrată în operațiunile de bază ale companiilor, respondenții anticipează o intensificare a riscurilor asociate AI-ului, în special în ceea ce privește aspectele de răspundere. Răspândirea rapidă a sistemelor de inteligență artificială generativă și agentică, împreună cu utilizarea lor tot mai extinsă în practică, a sporit gradul de conștientizare cu privire la nivelul real de expunere al organizațiilor.

Allianz Risk Barometer este un clasament anual al riscurilor de afaceri, realizat de asigurătorul corporate al Grupului Allianz, Allianz Commercial, împreună cu alte entități Allianz. Acesta încorporează opiniile a 3.338 de experți în managementul riscurilor din 97 de țări și teritorii, inclusiv manageri de nivel superior, manageri de risc, brokeri și experți în asigurări.