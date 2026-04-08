Șeful IATA spune că va dura câteva luni până când va fi restabilită aprovizionarea cu kerosen

Revenirea la normal a aprovizionării cu combustibil pentru avioane va dura câteva luni, chiar dacă Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, a avertizat miercuri șeful unui organism care reprezintă companiile aeriene din întreaga lume transmite Reuters.

Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari pe baril după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, condiționat de redeschiderea imediată și în siguranță a Strâmtorii Ormuz, prin care, în mod normal, trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Directorul general al Asociației Internaționale a a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a declarat la Singapore că, deși se așteaptă ca prețurile țițeiului să scadă, costurile cu combustibilul pentru avioane vor rămâne, probabil, ușor ridicate din cauza impactului asupra rafinăriilor.

‘Dacă s-ar redeschide și ar rămâne deschisă, cred că ar mai dura o perioadă de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar de aprovizionare, având în vedere perturbarea capacității de rafinare din Orientul Mijlociu, care este o parte critică a aprovizionării globale cu produse rafinate, nu doar cu kerosen dar și cu alte produse’, a spus Walsh.

Companiile aeriene din Asia au redus zborurile, au transportat combustibil suplimentar de pe aeroporturile de origine și au adăugat opriri pentru realimentare, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu a redus aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, sporind presiunea asupra unei industrii deja afectate de dublarea prețurilor cu kerosenul.

Până acum, cele mai mari presiuni au fost resimțite pe piețele cu venituri mici și dependente de importuri, precum Vietnam, Myanmar și Pakistan, după ce China și Thailanda au oprit exporturile de combustibil pentru avioane, iar Coreea de Sud le-a plafonat la nivelurile de anul trecut.

Dacă țițeiul ar începe să circule din nou, atunci ‘mi-ar plăcea să cred’ că atât China, cât și Coreea de Sud și-ar relua exportul de produse rafinate, a spus Walsh.

‘Există capacitate (de rafinare) disponibilă odată ce vom pune țițeiul în circulație, dar va dura ceva timp, iar având în vedere că spread-ul de cracare este atât de ridicat, cred că acest lucru oferă un stimulent rafinăriilor pentru a crește producția de combustibil pentru avioane’, a spus Walsh.

Spread-ul de cracare este un termen care se referă la marjele de rafinare.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.