Deficitul de kerosen amenință să perturbe zborurile în sezonul de vară din Europa

Perturbările în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane ar putea duce în curând la reduceri semnificative ale ofertelor de zboruri, a avertizat vineri o asociație germană, în condițiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu afectează piețele energetice globale, transmite DPA.

‘Sezonul de călătorii din vară este foarte aproape, și ecosistemul turistic depinde de călătoriile aeriene pentru turiștii interni și externi în timpul sezonului de vârf dar și pentru turismul de afaceri’, a afirmat Joachim Lang, directorul general al Asociației Germane a Aviației (BDL).

Dacă și când situația se va deteriora va depinde în mare măsură de durata conflictului din Iran. Chiar dacă se va încheia curând, piețele energetice se vor redresa doar gradual, a apreciat BDL, citând experți din domeniul energiei.

De asemenea, peste 80 facilități din Orientul Mijlociu au fost lovite parțial sau sever, astfel încât o revenire rapidă la nivelul producției de dinaintea crizei este puțin probabil. Industria petrolieră se așteaptă ca aproximativ 20% din capacitatea globală de petrol să rămână indisponibilă o perioadă extinsă.

Oficialii Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au avertizat că în următoarele șase săptămâni anumite părți din Europa s-ar putea confrunta cu un deficit în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, în condițiile în care aproximativ 75% din importurile nete de kerosen ale Europei vin din Orientul Mijlociu.

În prezent acele livrări sunt înlocuite cu combustibili din SUA, care au acoperit până acum doar aproximativ jumătate din deficit, sporind riscul unor stocuri scăzute și al înăspririi pieței dincolo de sezonul de vară, a avertizat BDL.

Analiștii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacității de transport, mai multe avioane care vor rămâne la sol, și suprataxe, ei urmărind rezultatele companiilor aeriene pentru indicii privind impactul războiului asupra profitului și veniturilor.

Conflictul din Iran a dus la creșterea prețului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene și forțând operatorii aerieni să majoreze prețurile biletelor, să-și reducă planurile de expansiune și să-și regândească previziunile.

Companiile aeriene susțin că este dificil de previzionat cum se va modifica cererea în semestrul doi din 2026 deoarece turiștii sunt îngrijorați de turbulențe și de majorările de preț.