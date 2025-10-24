Șeful Nokia compară avansul Inteligenței Artificiale cu boom-ul internetului din anii 1990

Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligența Artificială alimentează o tendință de creștere pe termen lung care seamănă cu boom-ul internetului din anii 1990, dar a minimalizat îngrijorările legate de o potențială bulă speculativă, transmite Reuters.

Declarațiile lui Hotard vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample cu privire la cât de sustenabilă este explozia investițiilor în AI.

‘Cred fundamental că ne aflăm în partea de sus a unui superciclu al AI, la fel ca anii 1990 cu internetul’, a spus Hotard, într-un interviu acordat Reuters. ‘Chiar dacă există o bulă, o depresiune, vom analiza tendințele pe termen lung. Și chiar acum, toate aceste tendințe sunt foarte favorabile’, a spus Hotard.

Un recent sondaj al Bank of America a arătat că mai mult de jumătate dintre administratorii de fonduri cred că acțiunile care au legătură cu AI sunt într-o bulă speculativă. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și directorul general de la OpenAI, Sam Altman, au avertizat și ei că entuziasmul investitorilor ar putea duce la pierderi majore.

Cu toate acestea, cererea de centre de date crește dramatic, pe măsură ce companiile se grăbesc să-și construiască infrastructura necesară pentru a sprijini AI.

Hotard, care a condus divizia de centre de date și inteligență artificială a Intel înainte de a se alătura companiei Nokia în aprilie, a declarat că grupul finlandez observă această creștere ‘la nivel general’, de la firme mari de tehnologie până la jucători mai mici care se extind în Europa. ‘În mod clar, creșterea exponențială a investițiilor se datorează centrelor de date. Este o creștere uriașă a volumului’, a spus Hotard.

Anterior, producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații a raportat câștiguri trimestriale peste așteptările pieței, ajutate de cererea puternică de tehnologie optică și cloud, inclusiv vânzări către centre de date bazate pe inteligență artificială, după achiziționarea firmei americane de rețele optice Infinera.

Avansul Nokia pe segmentul AI marchează cea mai mare schimbare de direcție a companiei de la vânzarea diviziei sale de telefonie mobilă în 2013.

Deși rețelele mobile rămân afacerea sa principală, compania finlandeză integrează inteligența artificială în domenii precum accesul radio și rețelele de fibră optică. Anul trecut, a cumpărat Infinera, unul dintre cei mai mari furnizori de comunicații intra-centre de date. În septembrie, Nokia a înființat o organizație dedicată Tehnologiei și Inteligenței Artificiale, condusă de noul director tehnologic Pallavi Mahajan, fost director executiv Intel, pentru a accelera eforturile sale în domeniul inteligenței artificiale.