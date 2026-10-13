Senat: Conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice – condiționată de absolvirea unui curs de legislație rutieră

Senatul a adoptat, în ședința de luni, un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice.

Propunerea legislativă completează în acest sens Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

‘Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice’, prevede proiectul.

De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație.

‘Informația privind promovarea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice’, prevede actul normativ.

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră.

Normele metodologice vor trebui să stabilească cel puțin: programa-cadru, durata minimă și modalitatea de desfășurare a cursului; modalitatea de evaluare și condițiile de promovare; condițiile în care unitățile autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule pot organiza cursul; documentul care atestă promovarea cursului; modalitatea și termenul de înscriere în Registrul național al cursanților a informațiilor privind promovarea cursului; condițiile tehnice și procedurale de verificare electronic a îndeplinirii obligației prevăzute.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani înscrierea la curs se realizează cu acordul părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal.

Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice de către o persoană care nu îndeplinește condiția cursului va fi sancționată cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni.

Dispozițiile intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este primul for sesizat cu acest act normativ, Camera Deputaților fiind decizională.