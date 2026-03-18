Șerban: Estimăm în jur de 250-255 de km de autostradă și drumuri expres finalizate în acest an

Bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 este unul modest, fiind necesare fonduri suplimentare la rectificarea bugetară din vară pentru acoperirea proiectelor în derulare și a celor noi, a declarat marți ministrul Ciprian Șerban, la finalul audierilor din Parlament.

El a precizat că, până la finalul acestui an, ar putea fi finalizați aproximativ 250-255 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.

‘Bugetul Ministerului Transporturilor este unul modest. Nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulți bani. Dacă inițial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde lei, am ajuns la 42,014 miliarde lei, la care mai adăugăm încă 1 miliard. Anul acesta estimăm 1 miliard lei de execuție din programul SAFE, banii pentru avansuri. Așteptăm cu interes rectificarea din vară, să putem completa sumele necesare pentru a acoperi toate proiectele pe care le avem în derulare sau proiectele noi pe care urmează să le finanțăm’, a afirmat ministrul.

Întrebat despre modernizarea Gării de Nord, acesta a precizat că există în prezent un control în desfășurare și nu poate oferi detalii suplimentare.

‘La Gara de Nord este în desfășurare un control al Parchetului European (EPPO). Acolo nu aș vrea să mă pronunț, lăsăm organele abilitate să-și facă treaba, după care vedem ce se întâmplă. Sunt multe discuții privind reactualizarea prețurilor’, a spus Ciprian Șerban.

Referitor la infrastructura rutieră, ministrul a menționat că, în urma discuțiilor cu constructorii, în special cu UMB, estimările arată că până la finalul anului vor fi finalizați aproximativ 250-255 de kilometri de autostradă și drumuri expres.

‘La finalul acestui an, după discuțiile pe care le-am avut cu cel mai mare constructor pe care îl avem, și aici mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250-255 de km de autostradă și drumuri expres finalizate’, a afirmat ministrul Transporturilor, întrebat câți kilometri noi de autostradă ar putea avea România la finalul acestui an. Șerban a adăugat că în această estimare sunt incluse și proiectele finanțate prin programul SAFE.

În ceea ce privește Autostrada A7, oficialul a precizat că tronsonul până la Pașcani ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii august, existând însă unele dificultăți punctuale.

‘Pe A7, după discuția pe care am avut-o cu constructorul, închidem la finalul lunii august tot tronsonul până la Pașcani. Nu ar trebui să avem probleme. Într-adevăr, la Margina – Holdea, la acel tunel, mai avem ceva probleme cu sistemele de siguranță din cadrul tunelului. Sperăm să finalizăm și acolo până la finalul august’, a adăugat ministrul.

Acesta a subliniat că nu există riscul pierderii fondurilor, precizând că unele sume sunt din împrumuturi și nu din granturi.

‘Nu se pierd bani, așa cum spune toată lumea. Nu accesăm o sumă care era dată către noi ca împrumut. Va trebui să găsim o altă sursă pentru o porțiune mică care, să presupunem, nu va fi finalizată’, a mai spus Ciprian Șerban.

Bugetul Ministerului Transporturilor pentru anul 2026, în valoare de 42,014 miliarde de lei credite bugetare și de 108,21 miliarde de lei credite de angajament, a fost avizat, marți, în forma propusă, de Comisiile pentru buget-finanțe ale Parlamentului, cu 39 de voturi pentru, 12 împotrivă și nicio abținere.