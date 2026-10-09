Siegfried Mureșan (PNL): „Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis, joi, că PNL nu intră la guvernare alături de PSD, menționând că România nu are nevoie de un Guvern ‘controlat’ de social-democrați cu ‘responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide’.

‘Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim! PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR. De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid. PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan. Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou’, a scris Mureșan pe Facebook.

El a susținut că ‘PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice’.

‘România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide’, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații i-au pus două condiții premierului desemnat, Luca Niculescu, pentru susținerea viitorului Guvern – schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR.

‘Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună ‘nu’ acestui demers politic’, a afirmat Grindeanu.

Premierul desemnat s-a întâlnit, joi, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare, cu reprezentanții PSD. Acesta urmează să aibă întâlniri joi și cu reprezentanții PNL și cu cei ai UDMR. Discuțiile au loc la sediile partidelor.