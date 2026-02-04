Spania a fost vizitată de un număr record de 96,77 milioane de turiști străini în 2025

Spania a primit un număr de 96,77 milioane de turiști internaționali în 2025, cu 3,2% mai mulți decât în 2024, ceea ce marchează un nou record istoric, al treilea consecutiv, record ce a fost consemnat și în ceea ce privește veniturile din acest sector, care au fost de până la 134,712 miliarde euro, relatează agenția EFE.

Conform datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INE), cheltuielile asociate acestor turiști au crescut cu 6,8% comparativ cu 2024, astfel că anul 2025 s-a încheiat cu un avans mai mare al cheltuielilor decât aș numărului de turiști ce au intrat în țară.

Potrivit reprezentanților sectorului, creșterea cheltuielilor este rezultatul îmbunătățirii ofertei turistice. Cu toate acestea, creșterea din 2025 este ceva mai moderată decât cea din precedenții doi ani, reflectând faptul că avansurile semnificative acumulate după pandemie se stabilizează către rate mai apropiate de creșterea economiei în ansamblu. Anul trecut, economia spaniolă a înregistrat o creștere de 2,8%.

Principalele țări de unde au venit turiștii care au vizitat Spania în 2025 rămân cele tradiționale: Marea Britanie, Franța și Germania. 19,1 milioane de turiști britanici au vizitat anul trecut Spania, cu 3,7% mai mulți decât în 2024. Numărul de turiști francezi a fost de 12,8 milioane, în scădere cu 1%, iar al celor germani de 12 milioane, cu doar 0,6% mai mulți decât în 2024, evoluții care reflectă slăbiciunile economiilor din aceste două țări.

În ceea ce privește cheltuielile turiștilor străini, vizitatorii din Marea Britanie s-au clasat, și la acest indicator, pe primul loc, cu 23,65 miliarde de euro, creștere de 4,9% comparativ cu 2024; urmați de turiștii germani (15,831 miliarde de euro, creștere de 2%) și cei din Franța (11,613 miliarde de euro, creștere de 5,9%).

Cea mai vizitată regiune din Spania a fost Catalonia (nord-est), cu puțin peste 20 de milioane de turiști (cu 0,6% mai mulți decât în 2024), urmată de Insulele Baleare și Insulele Canare , cu câte 15,7 milioane de sosiri fiecare, creșteri de 2,6%, respectiv 3%, în ritm anual.

Cifrele pentru luna decembrie 2025 arată, pe lângă scăderea sosirilor din Franța și Germania, o scădere a numărului de turiști din Italia (5,8%) și Portugalia (1,2%). În paralel, cea mai dinamică piață a fost Elveția, cu o creștere de 31,8%. De asemenea, 215.000 de turiști din Statele Unite au intrat în Spania în luna decembrie, o creștere de 0,3%. În acea lună, cheltuielile medii zilnice pe persoană au fost de 167 euro, cu 5% mai mari decât în luna decembrie 2024. Cu toate acestea, în Madrid, regiunea cu cele mai mari cheltuieli zilnice, acestea au ajuns la 236 euro.

Turismul este unul dintre principalele motoare ale economiei spaniole, contribuind cu peste 13% la Produsul Intern Brut.