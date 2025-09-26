Spania: Economia a crescut mai rapid decât se estima, în trimestrul doi din 2025

PIB-ul Spaniei a crescut mai mult decât se estima în trimestrul doi din 2025, pe fondul boom-ului din turism, sporind decalajul față de alte state din zona euro, afectate de încetinirea activității economice, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INE), transmit DPA și Reuters.

În perioada aprilie-iunie 2025, a patra economie a zonei euro a înregistrat o expansiune de 0,8%, față de un avans de 0,7% anunțat de INE în iulie. În primele trei luni din acest an creșterea a fost de 0,6%.

În ritm anual, PIB-ul Spaniei a înregistrat expansiune de 3,1% în trimestrul doi din 2025, față de un avans de 2,8% anunțat de INE în iulie. În primele trei luni din acest an creșterea anuală a fost de 3,2%.

Cererea internă a contribuit cu 0,8 puncte procentuale la creșterea PIB-ului, față de o contribuție negativă a cererii externe.

Cheltuielile gospodăriilor au urcat cu 0,8% în trimestrul doi din 2025, în timp ce cheltuielile guvernamentale au crescut cu 0,1%. Exporturile de mărfuri și servicii au înregistrat un avans de 1,3%, în timp ce importurile au urcat cu 1,6%.

Creșterea economiei coincide cu un declina al șomajului, la 10,29%, în trimestrul doi din 2025, cel mai redus nivel începând din 2008.

În zona euro, economia a crescut cu doar 0,1% în perioada aprilie-iunie 2025, Germania și Italia s-au contractat cu 0,3% și, respectiv, 0,1%, în timp ce Franța a raportat o creștere de 0,3%.

Recent, Guvernul de la Madrid și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea PIB-ul Spaniei în 2025 la 2,7%.