Specialiștii trag un semnal de alarmă: vara crește expunerea adolescenților la droguri. Sute de tineri, implicați în campania „Conștient, nu dependent”

În contextul apropierii vacanței de vară și al sezonului marilor festivaluri, prevenirea consumului de droguri devine o prioritate pentru specialiști, profesori și părinți. Pentru mulți adolescenți, această perioadă înseamnă mai mult timp liber, mai multe interacțiuni sociale și, implicit, o expunere mai mare la situații de risc. În acest context, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a reunit la Alba Iulia și Constanța elevi, profesori și părinți în jurul unei teme care preocupă tot mai mult societatea românească.

Invitatul special al evenimentelor a fost expertul antidrog Cătălin Țone, care a discutat cu participanții despre mecanismele care îi pot face vulnerabili pe adolescenți în fața consumului de substanțe interzise, despre influența grupului și despre importanța identificării timpurii a semnalelor de alarmă.

La Constanța, peste 500 de elevi au participat la activitățile de informare și prevenție, într-un context în care litoralul românesc se pregătește să găzduiască, în lunile următoare, numeroase festivaluri, concerte și evenimente cu participare masivă. Organizatorii au subliniat că astfel de întâlniri sunt esențiale înaintea sezonului estival, când adolescenții pot fi expuși mai frecvent la presiuni sociale și comportamente de risc. La Alba Iulia, activitățile au fost structurate în două etape: o sesiune dedicată elevilor și o întâlnire cu părinții. Discuțiile au vizat atât riscurile asociate consumului de droguri, cât și rolul familiei în construirea unei relații bazate pe comunicare și încredere.

Datele disponibile la nivel european arată amploarea fenomenului. Potrivit celui mai recent raport ESPAD, realizat în rândul adolescenților cu vârste între 15 și 16 ani din 37 de țări europene, aproximativ 14% dintre respondenți au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață un drog ilicit. Specialiștii avertizează că vârsta primului contact cu astfel de substanțe este în scădere, iar factorii care favorizează consumul sunt din ce în ce mai diverși.

Experții implicați în campanie atrag atenția că, dincolo de curiozitate sau influența grupului, mulți tineri se confruntă cu probleme emoționale, dificultăți de comunicare și sentimente de izolare. Într-o societate caracterizată de hiperconectare digitală, dialogul direct dintre părinți și copii rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de prevenție. Prin campania „Conștient, nu dependent”, organizatorii își propun să contribuie la creșterea gradului de informare și la dezvoltarea unei culturi a prevenției în școli și comunități. Mesajul transmis în cadrul întâlnirilor de la Alba Iulia și Constanța a fost unul clar: educația, comunicarea și implicarea comunității reprezintă cele mai eficiente soluții pentru reducerea riscului consumului de droguri în rândul tinerilor.