Spirits România: Anularea majorării cu încă 10% a accizei de la 1 ianuarie ar fi o ușurare binevenită pentru consumul de spirtoase

Anularea majorării cu încă 10% a accizei de la 1 ianuarie ar fi o ușurare binevenită pentru consumul de spirtoase din România, în caz contrar mulți consumatori urmând să se îndrepte spre băuturi nefiscalizate și riscante, atenționează asociația patronală Spirits România.

‘Românii intră în sezonul sărbătorilor de iarnă cu un buget tot mai modest și ochii mereu pe promoții, după un an în care scumpirile la alcool, determinate de majorarea accizelor de către stat, au devenit imposibil de ignorat. Prețurile crescute i-au făcut pe mulți să renunțe la băutura preferată și să reducă achizițiile din comerț, împingându-i spre variante ‘de casă’ – nefiscalizate, deci mai ieftine. Dar aceste băuturi pot ascunde riscuri serioase de falsificare, cu consecințe grave pentru sănătate. Această imagine sumbră a unei piețe în care consumatorii își reduc achizițiile din comerț și se îndreaptă spre zona nefiscalizată este confirmată de rezultatele celui mai recent sondaj realizat la solicitarea Spirits România’, se arată într-un comunicat al producătorilor de spirtoase.

Sondajul – care a fost realizat de platforma ivox.ro, în perioada 1-8 decembrie, pe un eșantion național reprezentativ de 1.012 respondenți cu vârsta peste 18 ani – creionează o imagine clară: aproape toți respondenții (92%) au observat că prețurile la alcool sunt mai mari decât anul trecut, iar trei din cinci (59%) spun că majorările de taxe impuse de stat sunt principalul motiv.

De asemenea, prețul este un factor decisiv. Mai mult de patru din zece (43%) își aleg băuturile pentru sărbători în funcție de raportul calitate-preț, doar 20% le aleg în funcție de gust, iar aproximativ 90% spun că sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor.

În ceea ce privește impactul creșterii prețului, sondajul arată că trei din cinci (61%) au cumpărat mai puțin alcool din comerț, în timp ce unul din șapte (15%) a trecut la mărci mai ieftine.

Jumătate dintre români (50,91%) sunt de acord că producătorii legali ar trebui să fie susținuți de stat prin taxe mai mici și proceduri mai simple, ca metodă de a contracara fenomenul băuturilor contrafăcute, iar aproape jumătate (47%) nu cred că veniturile suplimentare ale statului ar trebui să provină din impozitarea băuturilor mai populare – doar unul din cinci (19%) susține această idee.

Băuturile făcute în casă sunt văzute ca o modalitate de a economisi, unul din patru (25%) raportând economii de cel puțin 20% comparativ cu produsele de marcă, iar unul din zece (10%) economisind peste 50%.

În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar unul din 12 (8%) prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale.

‘Producătorii legali înțeleg dificultățile cu care se confruntă consumatorii. În ultimul deceniu, spirtoasele au fost singurul sector de alcool care a generat în mod constant creșteri de venituri la bugetul de stat, chiar dacă reprezintă doar una din patru sticle de alcool licit consumate în România. Acest istoric arată că o fiscalitate echilibrată și corectă funcționează – pentru stat, pentru afaceri și pentru consumatori’, a explicat președintele Spirits România, Florin Rădulescu, citat în comunicat.

În contextul în care veniturile disponibile sunt sub presiune, anularea majorării de 10% a accizei planificate pentru 2026 ar fi o decizie binevenită pentru consumul din România, reiterează Spirits.

‘Datele sunt clare: creșterea accizelor nu aduce mai multe venituri, ci, dimpotrivă, îndepărtează oamenii de piața legală și îi expune la riscuri inutile. Suntem alături de consumatorii români și solicităm politici mai înțelepte și mai echitabile, care să protejeze atât sănătatea, cât și economia’, a adăugat Rădulescu.

Sectorul băuturilor spirtoase reprezintă un contributor important la economia României. În anul 2024, acesta a contribuit cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României, o valoare comparabilă cu producția industrială a unor județe precum Buzău sau Olt.

Sectorul susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, dintre care 9.200 sunt directe, în producție și vânzări, 9.800 sunt indirecte, în agricultură, logistică, marketing și construcții, iar 4.400 sunt locuri de muncă induse, în alte domenii de sprijin.

Acciza la băuturile spirtoase a fost majorată de două ori în acest an, o dată cu 4,4% începând de la 1 ianuarie 2025 și apoi cu 10%, de la 1 august 2025. O nouă majorare de 10% este prevăzută în HG 141/2025 pentru 1 ianuarie 2026.

Spirits România este o asociație patronală care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, afiliată la SpiritsEurope, organizația reprezentativă la nivel european a industriei alcoolului, ce reunește peste 31 de asociații naționale din 24 de țări.