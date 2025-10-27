STB: Bucureștenii au cumpărat peste 35 de milioane de titluri de călătorie și două milioane de abonamente, în primele nouă luni

Bucureștenii au cumpărat peste 35 de milioane de titluri de călătorie și două milioane de abonamente în primele nouă luni ale acestui an, în creștere față de aceeași perioadă din 2024, a anunțat, luni, Societatea de Transport București (STB).

Potrivit datelor STB, numărul contravențiilor a scăzut cu aproape 16.000 de cazuri, până la 59.444, la finele lunii septembrie 2025.

‘Cifrele din primele nouă luni ale anului 2025 arată o schimbare clară de comportament: transportul public devine alegerea tot mai multor bucureșteni. Cele peste 35 de milioane de titluri de călătorie (cu 675.684 mai multe față de ianuarie – septembrie 2025) și aproape două milioane de abonamente cumpărate în 2025 (cu 107.545 în plus față de aceeași perioadă a anului 2024) arată nu doar o creștere cantitativă, ci o reconectare a orașului cu propriul sistem de mobilitate’, arată STB într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții societății subliniază că vânzările tot mai mari de titluri și abonamente lunare indică faptul că bucureștenii încep să perceapă transportul public drept o soluție stabilă și predictibilă, nu una de avarie.

De asemenea, extinderea la 65,3 kilometri a rețelei de benzi unice pentru transportul public este considerată una dintre cele mai eficiente măsuri din ultimii ani.

‘Trasee precum Colentina, Mihai Bravu sau Bulevardul Unirii au devenit axe de transport fluent, unde timpul de așteptare s-a redus, iar viteza medie a crescut constant. Fiecare kilometru de bandă dedicată înseamnă zeci de minute câștigate zilnic pentru mii de oameni (…)’, au mai scris reprezentanții STB pe rețeaua de socializare.

Cele mai lungi segmente de benzi unice sunt pe Șoseaua Colentina – 9 km, Șoseaua Mihai Bravu – 8,6 km, Bulevardul Unirii – 3,6 km, Șoseaua Olteniței – 3,3 km, Bulevardul Elisabeta – 3 km, Bulevardul Magheru – 2,4 km, Bulevardul Aerogării – 2 km și Bulevardul Kiseleff – 1,6 km. Segmente de aproximativ un kilometru au fost instituite și pe Calea Floreasca, Bulevardul Decebal, Bulevardul Iuliu Maniu, Drumul Taberei, Bulevardul Aviatorilor și Bulevardul Regele Mihai I.

Potrivit STB, scăderea numărului de contravenții în primele nouă luni ale acestui an, cu 15.837 de cazuri față de aceeași perioadă din 2024, este ‘un semnal direct al creșterii respectului pentru regulile de călătorie’. ‘Oamenii nu mai percep controlorul ca pe o amenințare, ci ca pe o parte firească a unui sistem care funcționează corect’, a punctat STB.

În același timp, politica Primăriei Capitalei privind parcările cu plată generalizată a contribuit la reechilibrarea traficului, susține sursa citată.

‘Creșterea vânzărilor, scăderea contravențiilor și extinderea benzilor unice nu sunt doar rezultate tehnice. Sunt semnele unei schimbări de mentalitate – trecerea de la resemnare la alegere conștientă. Pentru prima dată după mulți ani, transportul public din București nu mai e doar ‘acceptabil’; începe să fie preferabil’, a mai transmis STB pe rețeaua de socializare.