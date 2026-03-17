‘Studiul Economic al OCDE este un reper fundamental pentru România în procesul de aderare și un instrument valoros pentru orientarea politicilor publice. Analiza prezentată astăzi confirmă angajamentul nostru ferm pentru modernizarea economiei și pentru implementarea reformelor necesare consolidării sustenabile a finanțelor publice și politicilor economice’, a afirmat Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

‘Procesul de elaborare a Studiului Economic al OCDE a mers în paralel cu efortul nostru de consolidare bugetară, început anul trecut și susținut printr-o colaborare strânsă cu instituțiile naționale și cu experții OCDE, fiind dezbătut în Comitetul de analiză economică și dezvoltare al OCDE pe 13 ianuarie, moment în care am prezentat rezultatele finale ale studiului pe toate cele patru subcomponente. Colaborarea strânsă cu experții OCDE și cu instituțiile naționale implicate reflectă determinarea României de a se alinia la cele mai înalte standarde economice și de guvernanță și de a crea un cadru economic predictibil și competitiv pentru investiții’, a explicat ministrul Finanțelor.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai OCDE, ai autorităților române, experți implicați în implementarea reformelor structurale și lideri ai sectorului privat, oferind un cadru de dialog aplicat asupra modului în care disciplina macro-fiscală poate fi echilibrată cu obiectivele de relansare economică și dezvoltare durabilă.

Conform sursei citate, discuțiile au evidențiat rolul cooperării instituționale și al dialogului cu mediul economic în definirea și implementarea politicilor publice necesare pentru valorificarea potențialului de creștere al României.

Ministerul Finanțelor a coordonat elaborarea Studiului Economic pentru România în strânsă cooperare cu Departamentul Economie al OCDE și cu celelalte instituții relevante pentru domeniile acoperite de analiza OCDE.

Ediția din 2026 a raportului include patru capitole principale: evoluțiile macroeconomice și provocările de politică publică, îmbunătățirea participării pe piața forței de muncă, consolidarea rezilienței în fața riscurilor climatice și creșterea competitivității economiei românești.

‘Un capitol important al raportului vizează importanța creșterii competitivității economiei românești prin stimularea inovării, digitalizării, dezvoltarea competențelor forței de muncă și îmbunătățirea mediului de afaceri. Avansarea pe lanțurile globale de valoare, atragerea investițiilor cu valoare adăugată ridicată și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii sunt identificate drept factori-cheie pentru creșterea productivității și a nivelului de trai’, se menționează în comunicat.

De asemenea, studiul mai evidențiază și necesitatea consolidării rezilienței la schimbările climatice prin investiții în infrastructură, managementul apei, protecția împotriva inundațiilor și creșterea gradului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și printr-o mai bună coordonare a politicilor de adaptare și atenuare.

Studiul Economic reprezintă un instrument esențial pentru evaluarea obiectivă a performanței economice a României și pentru orientarea politicilor publice către reforme sustenabile. Analizele și recomandările formulate contribuie la consolidarea stabilității economice, la creșterea competitivității și la alinierea României la standardele economiilor dezvoltate.

Potrivit analizei OCDE, România a înregistrat progrese semnificative în ultimele două decenii în ceea ce privește convergența reală cu economiile avansate, susținute de reforme structurale, deschiderea piețelor și integrarea europeană. Cu toate acestea, raportul subliniază că menținerea acestui parcurs necesită continuarea reformelor și o disciplină macro-fiscală fermă.

Studiul Economic lansat luni, la București, oferă un semnal important pentru mediul investițional internațional și sprijină parcursul României către aderarea la OCDE prin evidențierea angajamentului autorităților pentru modernizare și dezvoltare economică pe termen lung, susține MF.