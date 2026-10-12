SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse

SUA amenință să oprească sistemul de achiziții prin care Ucraina primește armament, cu scopul de a exercita presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice ruse, a relatat duminică Financial Times, citând oficiali europeni, informează Reuters.

Oficialii respectivi, care au fost sunați de reprezentanți americani sau au fost informați cu privire la aceste apeluri, au declarat că SUA fac demersuri pe lângă capitalele europene și Kiev pentru a încerca să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești, se mai arată în articol.

Reuters nu a putut verifica imediat informațiile din articol. Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.

Mesajul transmis de SUA a inclus amenințări privind sistarea schimbului de informații de intelligence și a mecanismului PURL (Lista de priorități privind necesitățile Ucrainei) pentru achiziționarea de armament american destinat Ucrainei, a adăugat publicația.

‘Sună la Kiev… Sună pe toată lumea (din Europa)’, a declarat un oficial care a primit un apel din partea unui reprezentant al apărării din SUA, potrivit Financial Times.

Relatarea vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a făcut duminică un anunț surpriză privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care a spus că ‘intră în vigoare imediat’, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că încă așteaptă să vadă detaliile acordului.

‘Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați!’, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.