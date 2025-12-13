SUA au semnat un acord cu parteneri cheie pentru a securiza lanțurile de aprovizionare pentru AI

Statele Unite, care doresc să securizeze lanțurile de aprovizionare pentru inteligența artificială, au anunțat joi un acord în acest sens cu parteneri cheie pentru a contracara influența Chinei, conform Departamentului de Stat, informează AFP.

Statele Unite au semnat un acord privind lanțurile de aprovizionare cu principalii săi aliați din regiunea Asia-Pacific: Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia, precum și cu Israel.

Numit ‘Pax Silica’, o referință la cuvintele latinești pentru ‘pace’ și ‘siliciu’, un material esențial pentru AI, acest parteneriat își propune să securizeze lanțurile de aprovizionare și să se asigure că țările nu sunt dependente de China.

‘Pax Silica este un nou tip de regrupare și parteneriat internațional care își propune să unească țările care găzduiesc cele mai avansate companii de tehnologie din lume pentru a debloca potențialul economic al noii ere a AI’, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Se așteaptă ca și alte țări să se alăture la un summit de la Washington, vineri, la care vor participa reprezentanți din Țările de Jos, Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite și Canada.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut din dezvoltarea inteligenței artificiale o prioritate. El pledează pentru o abordare dereglementată a AI.

Statele Unite nu au oferit prea multe detalii practice ale acordului, dar au indicat că țările vor colabora pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure.

‘Pax Silica garantează, în cele din urmă, acestor țări acces fiabil la infrastructura care determină competitivitatea AI’, a declarat presei subsecretarul de stat pentru afaceri economice, Jacob Helberg, înainte de semnare.

China domină cursa în acest domeniu al inteligenței artificiale, aflat în rapidă expansiune, extrăgând aproximativ 70% din pământurile rare esențiale.

Semnarea de la Washington a survenit în ciuda anunțului făcut săptămâna aceasta de Donald Trump privind intenția sa de a autoriza exportul de cipuri avansate de inteligență artificială ale Nvidia către China.