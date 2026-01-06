SUA cer marilor companii petroliere americane să investească masiv în Venezuela pentru a-şi recupera datoriile istorice

Oficiali ai Casei Albe şi ai Departamentului de Stat le-au transmis în ultimele săptămâni directorilor marilor companii petroliere americane că revenirea în Venezuela şi investiţiile substanţiale în sectorul energetic al ţării ar fi o condiţie esenţială pentru recuperarea despăgubirilor aferente activelor expropriate în urmă cu două decenii, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, relatează Reuters.

În anii 2000, Venezuela a expropriat activele mai multor companii petroliere internaţionale care au refuzat să acorde un control operaţional sporit companiei de stat PDVSA, aşa cum ceruse atunci preşedintele venezuelean Hugo Chavez.

Unele companii, precum Chevron, au ales să rămână în ţară prin parteneriate cu PDVSA, în timp ce rivalii Exxon Mobil şi ConocoPhillips au părăsit Venezuela şi au apelat la arbitraj internaţional.

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că firmele americane sunt pregătite să revină în Venezuela şi să investească în relansarea sectorului petrolier, la scurt timp după capturarea şi înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către forţele americane.

În discuţiile purtate recent cu directorii din industrie, oficialii americani au subliniat că, într-un scenariu fără Maduro la conducere, companiile ar trebui să suporte iniţial din fonduri proprii investiţiile necesare pentru refacerea industriei petroliere venezuelene. Abia ulterior ar putea fi luată în calcul recuperarea datoriilor rezultate din exproprieri.

Pentru unele grupuri, costurile ar fi considerabile. ConocoPhillips încearcă de ani de zile să recupereze aproximativ 12 miliarde de dolari din naţionalizările din era Chavez, în timp ce Exxon Mobil a solicitat prin arbitraj internaţional despăgubiri de circa 1,65 miliarde de dolari.

Trump a început să facă referiri publice la exproprierile din Venezuela luna trecută, odată cu ordinul de blocare a unor petroliere sancţionate care transportau ţiţei.

Revenirea efectivă a companiilor americane va depinde de modul în care conducerile, consiliile de administraţie şi acţionarii vor evalua riscurile reinvestirii într-o ţară cu un istoric politic şi economic instabil, au precizat sursele.

Un purtător de cuvânt al ConocoPhillips a declarat că firma monitorizează evoluţiile din Venezuela, dar că este prematur să speculeze asupra unor viitoare investiţii. Exxon Mobil nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor Reuters.

Chiar şi în cazul unei reveniri, ar putea trece ani până la o creştere semnificativă a producţiei. Deşi Venezuela deţine unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, producţia s-a prăbuşit în ultimele decenii din cauza managementului deficitar, lipsei investiţiilor şi sancţiunilor americane.

Venezuela, membru fondator al OPEC, producea până la 3,5 milioane de barili pe zi în anii 1970, adică peste 7% din producţia globală. În ultimii ani, producţia a coborât sub 2 milioane de barili pe zi, ajungând anul trecut la aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 1% din oferta mondială.