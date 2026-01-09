SUA: Deficitul comercial, la cel mai scăzut nivel din iunie 2009, în urma declinului importurilor

Deficitul comercial al SUA s-a contractat sever în octombrie, atingând cel mai scăzut nivel începând de la mijlocul lui 2009, în urma declinului importurilor, o tendință care, dacă va continua, va sprijini creșterea economiei în trimestrul patru, transmite Reuters.

Deficitul comercial s-a redus cu 39% în octombrie, la 29,4 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din iunie 2009, a anunțat joi Departamentul Comerțului din SUA.

Economiștii intervievați de Reuters se așteptau la extinderea deficitului comercial până la 58,9 miliarde de dolari. Raportul a fost publicat cu întârziere din cauza închiderii activității guvernamentale pentru o perioadă de 43 de zile între octombrie și noiembrie, ceea ce a perturbat colectarea datelor.

În octombrie, importurile au scăzut cu 3,2%, la 331,4 miliarde de dolari. Importurile de mărfuri au înregistrat un declin de de 4,5%, la 255 miliarde de dolari, cel ai redus nivel din iunie 2023. Scăderea importurilor ar putea fi rezultatul taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump. De asemenea, declinul sugerează o reduce a cererii pe plan intern.

Exporturile au crescut cu 2,6% în octombrie, la nivelul record 302 miliarde de dolari. Exporturile de mărfuri au urcat cu 3,8%, la 195,9 miliarde de dolari, de asemenea un record.

În urma politicii protecționiste a liderului american, există mari fluctuații ale deficitului comercial. În trimestrele doi și trei din 2025 comerțul a contribuit la creșterea PIB-ului SUA.

Rezerva Federală din Atlanta previzionează o creștere anuală a economiei americane de 2,7% în trimestrul patru, după un avans de 4,3% în precedentele trei luni.