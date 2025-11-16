SUA deschide calea pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil

Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale internaționale și a permis companiilor să aibă relații comerciale cu rafinăria Burgas (deținută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA emisese o licență care dădea termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elvețian Gunvor.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participații în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancțiuni au perturbat, de asemenea, operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

Vineri, Trezoreria SUA a emis un set de licențe, din care una autorizează companiile să discute cu Lukoil până în 13 decembrie despre achiziționarea activelor sale internaționale.

SUA au precizat că vor autoriza doar o tranzacție care, în urma vânzării activelor, elimină complet legăturile cu Lukoil, iar fondurile de pe urma vânzării sunt plasate într-un cont escrow la care Lukoil nu are acces atât timp cât este afectat de sancțiuni. Trezoreria SUA va permite, de asemenea, ca tranzacțiile care implică entitățile Lukoil din Bulgaria să se finalizeze până în 29 aprilie 2026.

În plus, Trezoreria SUA a emis o licență care permite tranzacțiile cu firma care operează oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC) și proiectul Tengizchevroil, chiar dacă sunt implicate companii petroliere sancționate.

CPC, unde este implicat și Lukoil, aduce peste 1,6 milioane barili pe zi de țiței, sau 1,5% din producția globală de petrol, de la zăcămintele din Kazahstan dezvoltate cu firme mari din SUA și UE, cum ar fi Chevron, Exxon Mobil, Eni, Shell, TotalEnergies.

Fondul american de private equity Carlyle explorează opțiunile privind achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol, în Rusia și în străinătate, și caută cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul mondial, și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 miliarde de dolari, pe baza datelor financiare din 2024.

Carlyle este în stadiul preliminar al explorării achiziționării activelor. Compania caută să solicite o licență în SUA care să-i permită să cumpere activele înaintea începerii negocierilor, susțin sursele.

Alte firme care, susțin sursele Reuters, ar putea face oferte pentru achiziționarea unor părți din activele internaționale ale Lukoil, sunt KazMunayGas și Shell.