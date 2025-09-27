SUA: Inflația a crescut în august, în linie cu estimările

Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală americană a crescut luna trecută, cel mai recent indiciu că prețurile rămân la un nivel ridicat, resimțindu-se efectele taxelor vamale, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au crescut moderat, transmit AP și Reuters.

Departamentul Comerțului a informat vineri că indicele PCE (personal consumption expenditures) a înregistrat o creștere de 2,7% în ritm anual în august, după un avans de 2,6% în iulie. Este cel mai rapid ritm de creștere din februarie.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 2,9% în august, după un avans similar luna precedentă. Ambele cifre sunt peste ținta Rezervei Federale a SUA (Fed) de 2%.

De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,3% în august, după un avans de 0,2% în iulie, în linie cu estimările analiștilor. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în august, după un o expansiune de 0,2% în iulie.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut luna trecută cu 0,4%, după ce s-au menținut stabile în mai.

‘Este un raport destul de bun, în special pe partea de consum, care depășește așteptările. Acesta urmează raportului de joi care arată un avans mai rapid al economiei iar datele privind rata inflației și inflația de bază sunt în linie cu estimările’, a apreciat Doug Beath, analist la Wells Fargo.

Luna aceasta, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% și 4,25%, în linie cu estimările.

Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe piața muncii.

Oficialii se așteaptă ca rata inflației să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ținta Fed de 2%, în timp ce rata șomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate față de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, față de un avans de 1,4% previzionat anterior.