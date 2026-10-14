SUA: Marile bănci raportează profituri trimestriale solide, dar avertizează asupra impactului dobânzilor ridicate

Marile bănci de pe Wall Street au raportat marți profituri trimestriale solide, consumatorii din SUA continuând să-și plătească facturile, iar companiile au menținut investițiile semnificativ în AI, transmite AP.

Dar chiar dacă JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo și Goldman Sachs au avut creșteri anual ale profiturilor, ele au avertizat asupra impactului pe termen lung al dobânzilor mai ridicate, precum și asupra impactului asupra consumatorilor al prețurilor mai mari, dacă inflația nu este adusă sub control.

În trimestrul trei, JPMorgan a înregistrat un profit de 15,3 miliarde de dolari, sau 5,57 dolari pe acțiune, în creștere de la 14,4 miliarde de dolari, sau 5,07 dolari per titlu, în urmă cu un an. Rezultatele sunt sub previziunile analiștilor, care se așteptau la 5,93 dolari pe acțiune.

Este o situație rară în care rezultatele JPMorgan sunt sub previziunile analiștilor dar acțiunile au urcat cu 0,8%.

‘Economia SUA continuă să fie alimentată de investițiile solide ale companiilor și de cheltuielile de consum. Totuși, deficitele fiscale mari, inflația, prețurile ridicate ale activelor și condițiile geopolitice continuă să afecteze evoluțiile în ansamblu’, a afirmat directorul general Jamie Dimon.

Goldman Sachs, care a raportat un avans semnificativ al profiturilor în trimestrul trei, a anunțat și o încetinire a activităților de tranzacționare. Banca a înregistrat un profit de 5,29 miliarde de dolari, sau 17,01 dolari pe acțiune, în creștere de la 4,1 miliarde de dolari, sau 12,25 dolari per titlu, în urmă cu un an. Acțiunile au urcat marți cu 1,9%.

Piața de obligațiuni a fost extrem de volatilă, înregistrându-se turbulențe în această vară, investitorii fiind din ce în ce mai îngrijorați de inflație și cheltuielile guvernamentale.

Citigroup a raportat o creștere anuală a profitului de 40%, depășind estimările analiștilor de pe Wall Street. Acțiunile au scăzut marți cu 0,7%.

Wells Fargo a înregistrat un profit de 5,95 miliarde de dolari, sau 1,87 dolari pe acțiune, depășind estimările analiștilor. Acțiunile au scăzut marți cu 1,5%.