SUA: Prețurile au crescut în noiembrie, americanii continuând să cheltuie

Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală americană a crescut în noiembrie, cel mai recent indiciu că prețurile rămân la un nivel ridicat, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au continuat să crească, transmite AP.

Departamentul Comerțului a informat joi că prețurile de consum au înregistrat o creștere de 2,8% în ritm anual în noiembrie, după un avans de 2,7% în octombrie.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 2,8% în noiembrie, după un avans de 2,7% în octombrie. Ambele cifre sunt peste ținta Rezervei Federale a SUA (Fed) de 2%.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut 0,5% în noiembrie, față de luna precedentă, cea ce a permis un ritm solid de creștere a economiei la finalul anului.

În decembrie, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% și 3,75%, în linie cu estimările, dar oficialii Fed au indicat că nu se așteaptă în viitorul apropiat la scăderea costurilor de împrumut, pe fondul temerilor privind situația de pe piața muncii și a inflației.

Datele publicate joi sugerează că este mai puțin probabil ca Rezerva Federală a SUA să reducă dobânda la reuniunea de politică monetară de săptămâna viitoare, după ce Departamentul american al Comerțului a anunțat joi că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,4% în trimestrul trei din 2025, după ce inițial raportase un avans de 4,3%. Este cel mai rapid ritm de creștere din trimestrul trei din 2023.

”Datele de joi ar trebui să liniștească Fed că economia menține un ritm solid de creștere, în pofida dificultăților de pe piața muncii”, a apreciat James McCann, economist la Edward Jones.

De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,3% în noiembrie, în linie cu estimările analiștilor. De asemenea, inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în noiembrie.